Serie B, 22° giornata: Sassuolo e Spezia travolgenti, il Pisa va in bianco

Prosegue senza sosta la corsa del Sassuolo verso il ritorno in serie A. I neroverdi vincono, anche se a volte incontrano difficoltà come contro il Sudtirol, ma non sembrano avere ostacoli in ottica promozione. La bagarre, semmai, c’è alle spalle della squadra emiliana.

Sassuolo-Sudtirol sembrava una gara senza storia, gli uomini di Grosso dominatori del campionato, quelli di Castori penultimi in classifica. E invece, gli altoatesini mettono in campo coraggio e grinta, passano in vantaggio addirittura due volte e tengono in ansia il Sassuolo fino alla fine, nonostante il 5-3 finale che, comunque, lascia gli emiliani saldamente in vetta con 5 lunghezze di vantaggio sul secondo posto e 10 sul terzo. Il Pisa non va oltre lo 0-0 a Catanzaro, mentre lo Spezia stravince 4-0 a Carrara e tiene a distanza la Cremonese, vittoriosa nel finale contro il fanalino di coda Cosenza.

Risale il Palermo che batte la Juve Stabia e la aggancia al quinto posto della classifica, scavalcando sia il Catanzaro che il Bari, bloccato sul pari casalingo dal Brescia. Tornano alla vittoria Cesena e Mantova: i romagnoli danno un colpo alla crisi vincendo in casa di una Sampdoria ormai nel baratro, i lombardi sono corsari a Cittadella. In coda, colpo grosso della Salernitana che in pieno recupero batte la Reggiana, mentre termina 1-1 la sfida fra Modena e Frosinone che lascia gli emiliani a metà classifica e i laziali al terz’ultimo posto.

Balza in vetta alla classifica marcatori F. Esposito (Spezia), salito ad 11 gol; scavalcati Iemmello (Catanzaro) e Shpendi (Cesena), entrambi fermi a 10. A seguire, poi, Vazquez (Cremonese) che aggancia Laurienté a quota 9 e il trio Adorante (Juve Stabia), Pierini (Sassuolo) e Tramoni (Pisa), tutti a con 8 marcature.

CLASSIFICA: Sassuolo 52; Pisa 47; Spezia 42; Cremonese 36; Juve Stabia e Palermo 30; Cesena, Bari e Catanzaro 29; Mantova e Carrarese 27; Modena 26; Reggiana e Brescia 25; Cittadella 24; Sampdoria, Salernitana e Frosinone 21; Sudtirol 19; Cosenza (-4) 18.

di Marco Milan

