Serie B, 23° giornata: il Sassuolo cade a La Spezia, il Pisa sale a -2

Lo scontro diretto Spezia-Sassuolo era la partitissima della 23° giornata di serie B e non ha tradito le attese. Hanno vinto i liguri per 2-1 e per la capolista si tratta del secondo ko in altrettanti confronti con le prime della classe dopo quello di Pisa ad inizio 2025.

Proprio i toscani, grazie al successo dello Spezia contro il Sassuolo, si portano a -2 dalla vetta dopo la vittoria per 1-0 contro la Salernitana, peraltro preziosissima per l’inferiorità numerica degli uomini di Filippo Inzaghi dal 12′ del primo tempo. La lotta per la promozione diretta è circoscritta a queste tre squadre, mentre in zona playoff la Cremonese acciuffa nel finale il 2-2 casalingo contro il Modena, la Juve Stabia batte 2-1 la Carrarese, il Palermo cade 2-1 a Reggio Emilia (primo successo della Reggiana nel 2025) e lo scontro diretto Cesena-Bari termina in parità.

Sale il Catanzaro che in extremis espugna 3-2 Brescia, continua a non vincere la Sampdoria che a Mantova si porta sul 2-0 ma poi subisce il pareggio dei lombardi, mentre in coda sono pesantissimi i crolli interni di Frosinone e Cosenza che cadono rispettivamente contro Sudtirol e Cittadella rimanendo in penultima ed ultima posizione e con la panchina del tecnico frusinate Greco a forte rischio (improbabile il ritorno di Vivarini, vive le piste che portano a Bianco e a Venturato).

Gol e rigore fallito (il secondo consecutivo) per Iemmello che, comunque, riesce ad agguantare F. Esposito (Spezia) in vetta alla classifica dei marcatori con 11 reti staccando Shpendi (Cesena), fermo a 10. Seguono a quota 9 Adorante (Juve Stabia), Laurienté (Sassuolo) e Vazquez (Cremonese), e a 8 Tramoni (Pisa) e Pierini (Sassuolo).

CLASSIFICA: Sassuolo 52; Pisa 50; Spezia 45; Cremonese 37; Juve Stabia 33; Catanzaro 32; Cesena, Bari e Palermo 30; Reggiana e Mantova 28; Modena, Cittadella e Carrarese 27; Brescia 26; Sampdoria e Sudtirol 22; Salernitana e Frosinone 21; Cosenza (-4) 18.

di Marco Milan

