Serie B, 31° giornata: Sassuolo e Pisa ad un passo dalla A, rischio serie C per la Samp

Se il Sassuolo è virtualmente in serie A già da diverse settimane e, almeno sulla carta, già la prossima settimana potrebbe festeggiare la promozione matematica, ora anche il Pisa vede vicinissimo il traguardo dopo la vittoria di Cosenza che proietta i toscani a +8 sullo Spezia.

Aria di primavera e di serie A per Sassuolo e Pisa: gli emiliani, ormai con un piede nella massima serie, vincono 5-1 in rimonta il derby con la Reggiana e già nella prossima giornata (se i risultati si incastreranno in un certo modo) potrebbero festeggiare la promozione. I toscani, invece, attendono la massima serie dal 1991, da ben 34 anni, e l’attesa in città è spasmodica, tanto che tantissimi sostenitori nerazzurri hanno accolto la squadra all’aeroporto al ritorno da Cosenza dove la squadra di Filippo Inzaghi ha messo una pietra tombale sulle speranze dei silani di salvarsi (è peraltro stato richiamato Alvini in panchina dopo un mese del duo Belmonte-Tortelli) e su quelle dello Spezia di riagganciare il secondo posto. 3-0 per il Pisa a Cosenza, ko dei liguri in casa contro il Brescia, toscani a +8 sugli spezzini e ad un passo dalla promozione diretta.

Perdono terreno sia la Cremonese (2-2 in rimonta col Cittadella) che il Catanzaro, sconfitto per 2-1 a Modena, mentre lo scontro diretto fra Cesena e Juve Stabia va ai campani che vincono 2-1, stesso risultato con cui la Carrarese supera il Bari; vince anche il Palermo che ritrova i tre punti espugnando l’Arechi di Salerno. Nelle retrovie, clamoroso il tracollo interno della Sampdoria che cede 3-0 col Frosinone e si ritrova ad un passo dai playout e dal baratro di una serie C che avrebbe per i blucerchiati conseguenze drammatiche anche in ottica finanziaria. La panchina di Semplici è a rischio, mentre è già saltata quella della Reggiana con Viali rimpiazzato da Dionigi. Si risolleva, infine, il Mantova che fa suo lo scontro diretto col Sudtirol.

Pietro Iemmello (Catanzaro) conquista la vetta solitaria della classifica marcatori con 15 reti, seguito a 14 dalla coppia Laurientè (Sassuolo) F. Esposito (Spezia) e a 13 da Adorante (Juve Stabia). Ritrova il gol dopo diverse settimane Shpendi (Cesena) che aggancia Tramoni (Pisa) a quota 11.

CLASSIFICA: Sassuolo 72; Pisa 63; Spezia 55; Cremonese 49; Catanzaro e Juve Stabia 46; Cesena e Palermo 42; Bari 40; Modena 38; Frosinone e Carrarese 36; Brescia, Cittadella e Sudtirol 34; Mantova 33; Sampdoria e Reggiana 32; Salernitana 30; Cosenza (-4) 25.

di Marco Milan

