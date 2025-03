Serie B, 29° giornata: lo Spezia batte il Pisa e riapre la corsa alla A

0 0

Col Sassuolo ormai virtualmente in serie A, Spezia-Pisa era il piatto forte della 29° giornata e la sfida per il secondo posto non ha tradito le attese con vittoria in doppia rimonta dei liguri che si sono portati a -3 dai toscani riaprendo tutto.

Gioia e rammarico, speranza e frustrazione: questi sentimenti contrapposti di Spezia e Pisa dopo il confronto diretto del Picco che ha visto prevalere per 3-2 gli spezzini che hanno rimontato per due volte una situazione di svantaggio, ma hanno raccolto un successo che li porta a -3 dai nerazzurri che, viceversa, con una vittoria avrebbero messo un piede in serie A. Promozione che, come detto, non può più sfuggire al Sassuolo capolista che rallenta leggermente pareggiando in casa con il Bari, mentre la Cremonese fa suo lo scontro per il quarto posto col Catanzaro travolgendo i calabresi per 4-0 e staccando pure il Cesena che pareggia a Brescia.

Pari anche per il Palermo a Genova contro la Sampdoria e per la Juve Stabia col Mantova, ancor peggio va al Modena, sconfitto a Salerno da una Salernitana che si aggrappa con tutte le forze alla salvezza. Ci provano pure Frosinone e Cosenza nonostante la classifica precaria: i ciociari espugnano Carrara, i silani si impongono di misura sulla Reggiana e tengono accesa la fiammella della speranza. Cittadella-Sudtirol, infine, finisce con un clamoroso cappotto (1-5) a favore degli altoatesini che raggiungono proprio i veneti a metà classifica. La graduatoria in coda si è accorciata con appena 6 punti di distanza fra 14° e ultimo posto.

E’ F. Esposito (Spezia) il nuovo capocannoniere solitario del campionato con 14 gol, staccati Iemmello (Catanzaro) e Laurienté (Sassuolo), fermi a 13. Poco movimento anche più in basso con Adorante (Juve Stabia) a 12, Shpendi (Cesena) a 10, Pierini (Sassuolo), Vazquez (Cremonese) e Tramoni (Pisa) a 9 e Mancuso (Mantova) a quota 8.

CLASSIFICA: Sassuolo 66; Pisa 57; Spezia 54; Cremonese 45; Catanzaro 43; Cesena 41; Juve Stabia 40; Bari e Palermo 39; Modena 35; Cittadella e Sudtirol 33; Carrarese 32; Sampdoria, Reggiana e Brescia 31; Mantova e Frosinone 30; Salernitana 29; Cosenza (-4) 25.

