Serie B, 30° giornata: anche il Pisa vede la A, Spezia sceso a -5

Il Sassuolo è ormai in serie A, manca l’ausilio della matematica ma l’ipotesi di rivedere i neroverdi in massima serie l’anno prossimo è quasi certezza. E anche il Pisa inizia a vedere il traguardo dopo essersi portata a +5 sullo Spezia.

Il ko nello scontro diretto di La Spezia poteva causare un contraccolpo al Pisa che, però, ha reagito da grande, ha battuto il Mantova per 3-1 ed ha approfittato del pareggio dello Spezia a Cesena per portarsi a +5 sui liguri, distanza di sicurezza rassicurante. Campionato tutt’altro che finito, ma la spallata del Pisa potrebbe essere di quelle che a fine stagione verranno ricordate come momento chiave dell’anno; niente da aggiungere sul Sassuolo capolista, vittorioso anche a Cittadella ed ormai col biglietto della serie A in tasca.

Al quarto posto c’è la Cremonese che a Palermo vince la partita più pazza della giornata: sotto per 2-0 al 74′, i grigiorossi rimontano, pareggiano e in pieno recuperano addirittura completano il sorpasso vincendo 3-2; quinto il Catanzaro che travolge il Cosenza nel derby calabrese, sesta la Juve Stabia, anch’essa vittoriosa in casa contro il Modena e che in un sol colpo supera sia il Cesena che il Bari, bloccato sullo 0-0 in casa dalla Salernitana.

Fuori dalla zona playoff il Palermo, ancora peggio stanno la Sampdoria e il Brescia, vicine in zona playout: i blucerchiati rimontano la Reggiana da 0-2 a 2-2, i lombardi cadono sul campo del Frosinone. Pari per 2-2, infine, tra Sudtirol e Carrarese, entrambe in un limbo fra il sogno degli spareggi promozione e l’incubo di quelli per mantenere la categoria. La situazione del Cosenza, penalizzazione inclusa, rende la situazione dei silani a dir poco drammatica e la salvezza una sorta di miraggio.

Iemmello (Catanzaro) aggancia F. Esposito (Spezia) in testa alla classifica marcatori con 14 gol, seguiti da Laurienté (Sassuolo) a 13 e da Adorante (Juve Stabia) a quota 12. Sale a 11, infine, Tramoni (Pisa) che con la doppietta rifilata al Mantova scavalca Vazquez (Cremonese) fermo a 10 e costretto a scontare le 10 giornate di squalifica per il discusso episodio con Dorval.

CLASSIFICA: Sassuolo 69; Pisa 60; Spezia 55; Cremonese 48; Catanzaro 46; Juve Stabia 43; Cesena 42; Bari 40; Palermo 39; Modena 35; Sudtirol 34; Cittadella, Frosinone e Carrarese 33; Sampdoria e Reggiana 32; Brescia 31; Salernitana e Mantova 30; Cosenza (-4) 25.

di Marco Milan

