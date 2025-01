Serie B, 21° giornata: Sassuolo in fuga, Spezia bloccato, oggi il Pisa

0 0

La serie B riparte dopo la sosta, ma per la capolista Sassuolo il tempo sembra non essersi fermato. I neroverdi vincono anche a Salerno e consolidano sempre di più il loro primato in classifica col ritorno nella massima serie che non appare assolutamente in discussione.

Salernitana-Sassuolo sembrava la classica partita trappola per la capo classifica del campionato: campani in crisi e con il debutto in panchina dell’ex capitano Roberto Breda, la ripartenza dopo la sosta, l’inizio, in pratica, di un secondo torneo. Nulla, però, scalfisce le certezze degli uomini di Grosso che vincono 2-1 anche all’Arechi e, in attesa della gara di stasera del Pisa nel derby contro la Carrarese, distanziano ancor di più lo Spezia terzo che nella sfida d’alta classifica contro la Juve Stabia si fa bloccare sull’1-1 fallendo anche un rigore con Francesco Esposito.

Si fa sotto, allora, la Cremonese che vince 3-0 in casa del Frosinone, mentre non va oltre lo 0-0 il Bari a Reggio Emilia in una gara nervosissima, così come pareggia anche il Catanzaro a Bolzano col Sudtirol, risultati che permettono l’avvicinamento del Palermo che batte 2-0 il Modena. Prosegue, invece, il momentaccio del Cesena che impatta in casa a reti bianche contro il Cittadella, così come pari finisce anche Brescia-Sampdoria. Sul fondo della classifica resta il Cosenza che, nonostante il 2-2 subìto in rimonta dal Mantova, aggancia la Salernitana che, assieme al Frosinone, rischia di passare in un anno appena dalla serie A alla C.

Torna dopo l’infortunio Shpendi (Cesena) che non va in gol ma resta capocannoniere assieme a Iemmello (Catanzaro) che fallisce in una volta un rigore e la possibilità di rimanere solo in vetta alla classifica dei bomber. Sbaglia dal dischetto pure F. Esposito (Spezia) che rimane a 9 gol, così come fermi a quota 8 stazionano Adorante (Juve Stabia), Vazquez (Cremonese), Tramoni (Pisa) e la coppia del Sassuolo Laurienté-Pierini.

CLASSIFICA: Sassuolo 49; Pisa* 43; Spezia 39; Cremonese 33; Juve Stabia 30; Bari e Catanzaro 28; Palermo e Carrarese* 27; Cesena 26; Reggiana e Modena 25; Brescia, Mantova e Cittadella 24; Sampdoria 21; Frosinone 20; Sudtirol 19; Cosenza (-4) e Salernitana 18. *una partita in meno.

