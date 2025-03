Formula 1, Australia: primo urlo di Norris, 2° Verstappen, male la Ferrari

0 0

Read Time 1 Minute, 42 Second

Era la favorita della vigilia e lo ha dimostrato in prova e in gara: la McLaren è la prima forza della Formula 1 in questo momento, dominante in qualifica con prima fila monopolizzata e vincente in un gran premio condizionato fortemente dalle variazioni del meteo.

Lando Norris, dopo la pole position, fa sua anche la gara (5° vittoria della carriera), anche se i colpi di scena e le incertezze non sono mancate. L’avvio bruciante dell’inglese, tallonato prima da Verstappen e poi dall’altra McLaren di Piastri, lasciava presagire ad una facile doppietta per le due macchine dipinte di arancione, ma le condizioni della pista, gli ingressi della safety car e gli scrosci di pioggia improvvisi hanno rimescolato le carte con Piastri costretto al testacoda e alla rimonta dall’ultima posizione per chiudere nono, e Norris obbligato a tenere dietro un grintoso Verstappen che, pur con una Red Bull inferiore alla McLaren, ha provato fino alla fine a vincere la gara ma finendo col portarsi a casa un secondo posto che fa morale e ribadisce talento e mentalità dell’olandese.

Sul podio finisce Russell, costante e bravo a non commettere errori, subito davanti all giovanissimo compagno di squadra Antonelli, quarto ed unico debuttante a punti, visti i ritiri di Hadjar (addirittura durante il giro di ricognizione), di Doohan e di Bortoleto. Quinto posto per l’ottima Williams di Albon (Sainz si è clamorosamente ritirato al primo giro dietro la Safety Car), punti importantissimi e forse insperati per la Sauber di Hulkenberg, settimo davanti al disastro rosso chiamato Ferrari: Leclerc chiude ottavo, Hamilton decimo, al termine di un gran premio anonimo per la scuderia italiana, mai in lotta per il podio ed autrice di un errore strategico nella sosta finale, con i piloti chiamati in ritardo e costretti a perdere posizioni.

RESOCONTO: 1. Norris (McLaren); 2. Verstappen (Red Bull); 3. Russell (Mercedes); 4. Antonelli (Mercedes); 5. Albon (Williams); 6. Stroll (Aston Martin); 7. Hulkenberg (Sauber); 8. Leclerc (Ferrari); 9. Piastri (McLaren); 10. Hamilton (Ferrari).

CLASSIFICA: 1. Norris 25; 2. Verstappen 18; 3. Russell 15.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com