Formula 1, Cina: Piastri su Norris, doppietta di un’imprendibile McLaren

0 0

Read Time 1 Minute, 56 Second

Dopo l’era Mercedes e quella Red Bull, siamo probabilmente all’inizio di quella di una McLaren rinata dopo anni di crisi ed oggi tornata a dominare come negli anni ottanta e alla fine dei novanta. Anche in Cina, la scuderia britannica ha fatto ciò che ha voluto, prendendosi qualifica e gara, lasciando solo la sprint alla Ferrari.

Oscar Piastri si prende la scena a Shangai e vince la sua terza gara in carriera, la prima del 2025, ribadendo che la McLaren è ad oggi imprendibile. Troppo superiore la vettura inglese che fa doppietta col secondo posto di Lando Norris (che resta leader del campionato) e si conferma la favorita numero uno per la vittoria dei due titoli mondiali. Del resto, la McLaren in Cina ha lasciato ai rivali solo le briciole, ovvero la gara sprint vinta da Lewis Hamilton con una Ferrari poi ridimensionata sia in prova che in un gran premio anonimo sia per l’inglese (sesto) che per Leclerc (poi squalificati entrambi per irregolarità di peso sulle macchine) e preceduto anche da Max Verstappen che chiude quarto (ed è secondo nella classifica piloti) a limitare i danni di una Red Bull poco competitiva con Lawson fuori dai punti e partito ultimo, e da George Russell, terzo ed ancora sul podio.

Punti mondiali anche per Antonelli (ottavo e poi sesto dopo le squalifiche dei ferraristi), per Albon (nono e poi settimo) e per la sorprendente Haas, a punti sia con la settima posizione (diventata quinta) di Ocon che con la decima di Bearman, trasformata in ottava. Primi punti mondiali, per Carlos Sainz che chiude in decima posizione, mentre l’unica scuderia ferma a zero è la Alpine, oggi in difficoltà con Doohan (penalizzato di 10″) e con Gasly, alla fine squalificato come le Ferrari. Attenzione, infine, alla situazione di Liam Lawson: la Red Bull ha già messo in discussione il giovane pilota e non è da escludere che inizi un’alternanza fra lui e Tsunoda (oggi in Racing Bulls, quindi stessa casa e stesso contratto) per capire chi sia migliore per affiancare Max Verstappen.

RESOCONTO: 1. Piastri (McLaren); 2. Norris (McLaren); 3. Russell (Mercedes); 4. Verstappen (Red Bull); 5. Ocon (Haas); 6. Antonelli (Mercedes); 7. Albon (Williams); 8. Bearman (Haas); 9. Stroll (Aston Martin); 10. Sainz (Williams).

CLASSIFICA: 1. Norris 44; 2. Verstappen 36; 3. Russell 35.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com