Serie B, 16° giornata: cinquine di Sassuolo e Spezia, vince anche il Pisa

0 0

Read Time 1 Minute, 34 Second

29 reti, 3 vittorie esterne e un solo pareggio nella 16° giornata del campionato di serie B in cui le tre battistrada fanno la voce grossa vincendo tutte, Sassuolo e Spezia segnando addirittura 5 gol a testa, il Pisa espugnando un campo difficile come il Martelli di Mantova.

Sassuolo, Pisa e Spezia proseguono la loro marcia in classifica scavando un solco importante sulle inseguitrici. Ne fanno addirittura 5 a testa emiliani e liguri, il Sassuolo travolgendo 5-1 la Sampdoria (panchina di Sottil assai traballante), lo Spezia facendo a pezzi 5-0 il fanalino di coda Cittadella. Vince pure il Pisa che si impone per 3-2 nell’insidiosa trasferta di Mantova, mentre al quarto posto (a 9 punti dal terzo) c’è la coppia Cremonese-Bari, coi grigiorossi sconfitti in casa dalla Reggiana 2-0 e i pugliesi che battono 1-0 il Cesena condannando i romagnoli alla seconda sconfitta di fila.

Cade il Palermo a Carrara, vincono Juve Stabia e Catanzaro, i campani contro il Sudtirol che cambia ancora tecnico con Castori a sostituire Zaffaroni, i calabresi piegano il Brescia all’ottavo minuto di recupero. Nelle zone basse della classifica, seconda vittoria consecutiva per il Frosinone che espugna Cosenza, pari per 1-1 fra Modena e Salernitana, oltre alle già citate vittorie di Carrarese e Reggiana che fanno un bel salto in avanti.

Non segnano i due cannonieri principali del campionato con Shpendi (Cesena) che resta in vetta a 10 gol e Iemmello (Catanzaro) che lo segue a 9. Avanza, invece, F. Esposito (Spezia) che si porta a quota 8, mentre Laurienté (Sassuolo) aggancia a 7 il compagno di squadra Thorstvedt.

CLASSIFICA: Sassuolo 37; Pisa 34; Spezia 33; Cremonese e Bari 24; Cesena e Juve Stabia 22; Palermo 21; Catanzaro 20; Brescia e Carrarese 19; Reggiana e Mantova 18; Sampdoria, Modena e Salernitana 17; Cosenza (-4) e Frosinone 16; Cittadella e Sudtirol 13.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com