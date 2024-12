Formula 1, Emirati Arabi: vince Norris, titolo costruttori alla McLaren

0 0

Read Time 1 Minute, 17 Second

Serviva certificare il titolo e la McLaren lo ha fatto. Ad Abu Dhabi la Ferrari cullava pochissime speranze di riportare a Maranello il mondiale costruttori e, nonostante una gara tutta in rimonta, alla McLaren è bastato vincere la corsa con Lando Norris per tornare campione del mondo a squadre dopo 26 anni.

L’ultimo gran premio del 2024 ha detto molto in partenza con la collisione fra Piastri e Verstappen che ha sbattuto l’australiano in fondo al gruppo e l’olandese a scontare 10 secondi di penalità. Norris, intanto, era già scappato via per conquistare quella vittoria che consentisse alla McLaren di non fare calcole e tabelle ed essere certa di riportare a Woking il titolo costruttori dopo 26 anni e l’ultimo successo del 1998 quando Hakkinen conquistò anche quello piloti.

Niente da fare, dunque, per la Ferrari che ci ha provato fino alla fine, anzi, ci ha messo anima, cuore e velocità giungendo con entrambe le vetture sul podio, Sainz secondo e Leclerc terzo in rimonta dopo essere partito dalla 19° casella. Quarto e quinto posto per le Mercedes di Hamilton (all’ultimo gran premio con la scuderia tedesca) e Russell, mentre si accontenta della sesta posizione il campione del mondo Max Verstappen a precedere Gasly, Hulkenberg, Alonso e Piastri. Arrivederci al 2025.

RESOCONTO: 1. Norris (McLaren); 2. Sainz (Ferrari); 3. Leclerc (Ferrari); 4. Hamilton (Mercedes); 5. Russell (Mercedes); 6. Verstappen (Red Bull); 7. Gasly (Alpine); 8. Hulkenberg (Haas); 9. Alonso (Aston Martin); 10. Piastri (McLaren).

CLASSIFICA FINALE: 1. Verstappen 437; 2. Norris 374; 3. Leclerc 356.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com