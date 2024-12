Serie B, 17° giornata: Sassuolo inarrestabile, vince il Pisa, pareggia lo Spezia

0 0

Soltanto 19 gol, ben 4 vittorie esterne e 3 pareggi (tutti per 0-0) nella 17° giornata del campionato di serie B che vede sempre più concreta la fuga di Sassuolo e Pisa in testa alla classifica, col leggero rallentamento dello Spezia ed una netta frattura con le inseguitrici.

Vola senza rallentare il Sassuolo che a Frosinone vince 2-1 in rimonta, soffre nella prima parte di gara ma alla fine porta a casa la vittoria che vale un sempre più solido primato in classifica con 40 punti, 6 in più rispetto al terzo posto, addirittura 15 sul quarto, a conferma che la serie B ha evidentemente la sua grande favorita. Alle spalle degli emiliani c’è il Pisa che batte 2-0 il Bari e si porta a +3 sullo Spezia, fermato nel derby ligure dalla Sampdoria che vedeva l’esordio in panchina di Leonardo Semplici, terzo allenatore stagionale per i blucerchiati dopo Pirlo e Sottil.

Debutto in panchina pure a Brescia dove Bisoli ha preso il posto di Maran ma non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro la Carrarese vedendosi raggiunto dal Modena che ha vinto 1-0 il derby in casa della Reggiana. Pari per la Cremonese a Cittadella, successo esterno del Catanzaro a Palermo, mentre il Cesena ritrova i tre punti battendo per 2-1 al Manuzzi il Cosenza. In coda finisce 2-2 la sfida fra Sudtirol e Mantova (esordio sulla panchina altoatesina per Fabrizio Castori), mentre affonda sempre di più la Salernitana, sconfitta in casa dall’arrembante Juve Stabia che vince così il sentito derby campano dell’Arechi.

Non segna e si fa pure male il capocannoniere del torneo Shpendi (Cesena) che resta al comando della classifica marcatori con 10 reti, una in più di Iemmello (Catanzaro) fermo a 9. Nessuna rete anche per F. Esposito (Spezia) che rimane a quota 8 e per la coppia del Sassuolo Laurienté-Thorstvedt, ancora a 7.

CLASSIFICA: Sassuolo 40; Pisa 37; Spezia 34; Cremonese, Cesena e Juve Stabia 25; Bari 24; Catanzaro 23; Palermo 21; Brescia, Modena e Carrarese 20; Mantova 19; Sampdoria e Reggiana 18; Salernitana 17; Cosenza (-4) e Frosinone 16; Cittadella e Sudtirol 14.

