Serie B, 15° giornata: il Sassuolo scappa, perdono terreno Pisa e Spezia

La giornata numero 15 del campionato di serie B sorride al Sassuolo che conferma di essere la squadra da battere e prova la prima fuga della stagione vincendo il derby di Reggio Emilia ed approfittando degli stop di Pisa e Spezia.

Reggiana-Sassuolo ha portato alla luce, qualora ce ne fosse stato bisogno, la forza ed il carattere della squadra di Fabio Grosso che regola 2-0 i granata e vola in testa alla classifica. Chiaro l’intento del Sassuolo di riprendersi quella serie A persa nel maggio scorso, sontuoso l’organico, bravo l’allenatore a far rimanere concentrati giocatori di categoria superiore. Gli emiliani tentano la fuga, dunque, anche perché alle loro spalle le più dirette inseguitrici non vincono: il Pisa, in vantaggio per 2-0, si fa rimontare sul 2-2 dal Cosenza, lo Spezia cade a Palermo, il Cesena a Frosinone nel giorno della riscossa dei ciociari.

A fare la voce grossa, allora, ci pensa la Cremonese che a Bolzano cala il poker contro il Sudtirol e scavalca il Cesena al quarto posto. Pari, 1-1, nello scontro diretto Brescia-Bari, così come pareggiano Cittadella-Juve Stabia e Sampdoria-Catanzaro con tripletta del calabrese Iemmello e panchina doriana a forte rischio. In coda, passo avanti del Modena che fa 0-0 a Mantova, mentre il Frosinone si toglie dall’ultimo posto solitario agganciando Cittadella e Sudtirol. 4-1, infine, della Salernitana contro la Carrarese che restituisce ai campani un pizzico di serenità.

Tocca la doppia cifra il capocannoniere del torneo Shpendi (Cesena), salito a 10 reti e tallonato da Iemmello (Catanzaro) che si porta a 9, mentre a quota 7 Thorstvedt (Sassuolo) aggancia F. Esposito (Spezia). Con 6 gol ciascuno, infine, Vazquez (Cremonese) raggiunge Laurienté (Sassuolo).

CLASSIFICA: Sassuolo 34; Pisa 31; Spezia 30; Cremonese 24; Cesena 22; Bari e Palermo 21; Brescia e Juve Stabia 19; Mantova 18; Sampdoria e Catanzaro 17; Modena, Cosenza (-4), Salernitana e Carrarese 16; Reggiana 15; Frosinone, Cittadella e Sudtirol 13.

di Marco Milan

