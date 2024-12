Formula 1, Qatar: Verstappen implacabile, ancora aperto il mondiale costruttori

0 0

Read Time 1 Minute, 29 Second

Max Verstappen si conferma un fuoriclasse assoluto vincendo anche a Losail dopo l’impresa in Brasile e festeggiando nel migliore dei modi il titolo mondiale conquistato la settimana scorsa a Las Vegas. L’olandese, nonostante una Red Bull inferiore alla McLaren, piega i rivali e festeggia l’ennesimo successo.

Il Qatar incorona Max Verstappen che modo migliore di celebrare il quarto titolo mondiale vinto la scorsa settimana proprio non poteva trovarlo. L’olandese, che si era visto revocare la pole position del sabato, ha dominato la gara di Losail scattando meglio di Russell al via e resistendo poi agli attacchi (peraltro timidi) di Lando Norris che alla fine ha chiuso decimo per la penalità inflittagli dopo non aver rispettato il limite di velocità con bandiera gialla. Più indietro Sainz, sesto dietro alla veloce Alpine di Gasly che porta a casa punti importanti per la classifica che possono valere milioni da spendere in vista del 2025.

Secondo finisce Charles Leclerc, allora, davanti all’altra McLaren di Oscar Piastri, piazzamenti che rimandano all’ultimo gran premio (domenica prossima negli Emirati Arabi) l’assegnazione del titolo costruttori con la McLaren favoritissima e la Ferrari che avrebbe bisogno di un vero miracolo per aggiudicarsi il mondiale a squadre. Dal Qatar esce male la Mercedes che in gara non si conferma allo stesso livello delle qualifiche e, soprattutto, della doppietta di Las Vegas, mentre festeggia i primi punti del 2024 la Sauber con il sorprendente ottavo posto di Zhou al suo penultimo gran premio in Formula 1. Chiusura di stagione domenica prossima ad Abu Dhabi.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Leclerc (Ferrari); 3. Piastri (McLaren); 4. Russell (Mercedes); 5. Gasly (Alpine); 6. Sainz (Ferrari); 7. Alonso (Aston Martin); 8. Zhou (Sauber); 9. Magnussen (Haas); 10. Norris (McLaren).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 429; 2. Norris 349; 3. Leclerc 341.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com