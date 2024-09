Serie B, 6° giornata: il Pisa si stacca, prima gioia per la Sampdoria

0 0

E’ il Pisa la squadra del momento. I toscani di Filippo Inzaghi battono anche il Brescia e restano al comando della classifica con tutte le intenzioni di sgomitare per la promozione fino al termine della stagione e riscattare la deludente annata scorsa.

Molto combattuta la sfida dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Brescia, vinta dai nerazzurri che restano primi in classifica con 2 punti di vantaggio di vantaggio sullo Spezia, vittorioso 4-2 contro la Carrarese, e 3 sul Sassuolo, corsaro a Cosenza grazie al redivivo Laurientè. A seguire, la coppia che non si ama, ovvero quella formata da Cremonese e Mantova: i grigiorossi espugnano Catanzaro 2-1, i virgiliani superano per 1-0 in extremis il Cittadella, scavalcando in classifica il Brescia ed il Sudtirol, sconfitto a Genova dalla Sampdoria che conquista, così, il primo successo stagionale e lascia l’ultimo posto al Frosinone (in coabitazione con la Carrarese), travolto in casa 3-0 dal brillante Bari di Longo, giunto alla seconda vittoria consecutiva. Stesso punteggio anche per il Modena che liquida la Juve Stabia, infine doppio 0-0 sia in Palermo-Cesena (con 4 gol annullati per fuorigioco) che in Reggiana-Salernitana. Altamente in bilico la posizione del tecnico del Frosinone Vincenzo Vivarini con la società ciociara che sta riflettendo sul possibile esonero dell’ex allenatore di Teramo e Catanzaro.

Il Pisa comanda anche nella classifica marcatori col capocannoniere Bonfanti a 4 reti ed il comapgno di squadra Tramoni a 3, accompagnato pure da Shpendi (Cesena) ed F. Esposito (Spezia). Foltissimo il gruppo a quota 2 in cui spiccano il solito Coda (Sampdoria), Mulattieri (Sassuolo), Palumbo (Modena) e Simy (Salernitana).

CLASSIFICA: Pisa 14; Spezia 12; Sassuolo 11; Cremonese e Mantova 10; Brescia e Sudtirol 9; Cesena, Bari, Reggiana, Modena, Cittadella, Juve Stabia e Palermo 8; Salernitana 7; Catanzaro 6; Sampdoria 5; Cosenza (-4) 4; Frosinone e Carrarese 3.

di Marco Milan

