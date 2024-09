Serie B, 5° giornata: il Pisa balza in testa, poker del Brescia, Sampdoria sul fondo

0 0

E’ il Pisa la nuova capolista della serie B. La squadra di Filippo Inzaghi sbanca l’Arechi di Salerno e si issa solitaria al comando della classifica, presto per parlare di situazione delineata, ma l’impressione è che i nerazzurri possano seriamente candidarsi per la promozione.

In Salernitana-Pisa c’era in palio la vetta della classifica e la gara non ha tradito le attese; alla fine hanno vinto i toscani che con questo successo si portano da soli al comando della graduatoria con 11 punti, due in più del trio composto da Brescia, Spezia e Sudtirol: poker dei lombardi al Frosinone, pari per i liguri a Cremona, successo esterno degli altoatesini a Reggio Emilia. Risale la china il Sassuolo, corsaro sul campo della Carrarese, così come lentamente rimonta posizioni il Palermo che vince a Castellammare di Stabia, mentre è in calo il Mantova, sconfitto a Bari nella partita che regala ai pugliesi la prima vittoria della stagione.

Pari sia nel derby fra Cesena e Modena che nella sfida tra Cittadella e Catanzaro, mentre preoccupano le situazioni di Frosinone e Sampdoria, rispettivamente penultima e ultima: i ciociari sono stati travolti per 4-0 a Brescia, i doriani hanno perso a Cosenza, restando con due miseri punti in classifica ed ancora senza vittorie all’attivo. Attenzione allo scontro diretto fra Pisa e Brescia nella prossima giornata, così come interessanti appaiono anche Palermo-Cesena e Mantova-Cittadella; il campionato è solamente all’inizio e la sensazione è che i reali valori si inizieranno a vedere solamente ad autunno inoltrato.

Pisa in testa anche nella classifica marcatori grazie ai 4 gol di Bonfanti, mentre in seconda posizione c’è Shpendi (Cesena) a quota 3, seguito a 2 dal gruppone formato, tra gli altri, da Simy e Braaf (Salernitana), Coda (Sampdoria), Pedro Mendes (Modena), Fumagalli (Cosenza), Vergara (Reggiana) e Pontisso (Catanzaro).

CLASSIFICA: Pisa 11; Brescia, Spezia e Sudtirol 9; Sassuolo, Juve Stabia e Cittadella 8; Cremonese, Cesena, Reggiana, Mantova e Palermo 7; Catanzaro e Salernitana 6; Bari e Modena 5; Cosenza (-4) 4; Frosinone e Carrarese 3; Sampdoria 2.

di Marco Milan

