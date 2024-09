Formula 1, Singapore: vince Norris, Verstappen secondo limita i danni

0 0

Supremazia e dominio per Lando Norris e la McLaren a Singapore. L’inglese fa sue le qualifiche e poi la gara, rifila 30 secondi a Max Verstappen e si lancia all’inseguimento di un mondiale che prima dell’estate appariva impresa impossibile e che adesso, invece, è opzione ampiamente praticabile.

Imperioso Lando Norris che a Singapore domina in lungo e in largo, mette una seria ipoteca sul mondiale costruttori e prova a conquistare anche quello piloti lottando con Max Verstappen. Primo l’inglese, secondo a trenta secondi l’olandese che con esperienza limita i danni ed ha ancora l’opportunità di vincere il titolo anche arrivando sempre secondo dietro Norris. La McLaren è indubbiamente la vettura migliore di questa seconda parte di stagione ed è in grado di vincere tutti i gran premi, ma l’impressione è che se Verstappen non sbaglierà mai in modo pesante, il mondiale piloti rimarrà all’attuale campione del mondo che a Singapore ha lottato e gestito, consapevole di doversi accontentare come facevano prima i rivali con lui.

Sul podio l’altra McLaren di Piastri a precedere Russell ed un Leclerc in rimonta dopo una pessima qualifica. Punti mondiali anche per Hamilton, Sainz, Alonso, Hulkenberg e Perez, mentre Ricciardo (probabilmente alla sua ultima gara con Lawson in rampa di lancio per rimpiazzarlo già da Austin) conquista all’ultimo il giro veloce togliendolo a Norris e costringendo l’inglese a dipendere ancora da Verstappen. Una delle migliori mosse strategiche della Red Bull nelle ultime settimane. Prossimo appuntamento ad ottobre negli Stati Uniti.

RESOCONTO: 1. Norris (McLaren); 2. Verstappen (Red Bull); 3. Piastri (McLaren); 4. Russell (Mercedes); 5. Leclerc (Ferrari); 6. Hamilton (Mercedes); 7. Sainz (Ferrari); 8. Alonso (Aston Martin); 9. Hulkenberg (Haas); 10. Perez (Red Bull).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 331; 2. Norris 279; 3. Leclerc 245.

di Marco Milan

