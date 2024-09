Formula 1, Azerbaigian: capolavoro di Piastri, McLaren in testa ai costruttori

0 0

La McLaren spaventa davvero tutti, sia per questo che per il prossimo campionato perché la forza e la potenza della vettura britannica stanno devastando il mondiale, rimpicciolendo la Red Bull e Verstappen, col risultato che ora la scuderia inglese è in testa ai costruttori.

E’ un vero e proprio gioiello Oscar Piastri, talentuoso quanto Norris, ma probabilmente più solido, certamente più freddo. L’australiano ha vinto a Baku la seconda gara della sua giovane carriera, ha desistito dall’attaccare Leclerc all’inizio, poi lo ha superato dopo la sosta ed ha rintuzzato gli attacchi del ferrarista, difendendosi come un veterano e scappando nel finale. Un risultato, unito allo scontro ad un giro e mezzo dalla fine fra Sainz e Perez che mette ko entrambi, che permette alla McLaren di scavalcare la Red Bull al comando della classifica costruttori, mentre il quarto posto di Norris davanti a Verstappen lascia tutto più o meno invariato nella graduatoria piloti dove il distacco è di 59 punti a favore dell’olandese che, però, negli ultimi tempi sembra sfiduciato, la macchina produce prestazioni anonime e Norris ha il destino nelle sue mani: vincendo tutte le gare restanti, infatti, l’inglese sarebbe campione del mondo a prescindere dai risultati di Verstappen.

Deluso Leclerc che per metà gran premio ha creduto nella seconda vittoria consecutiva, deluso il compagno di squadra Sainz che aveva il podio in pugno, incredulo Russell che acciuffa il podio grazie all’incidente fra Sainz e Perez, mentre conquista i primi punti mondiali della carriera l’argentino Colapinto; sorride la Williams, dunque, a punti pure con Albon, sorride Oliver Bearman che dopo l’esordio con la Ferrari ad inizio anno arriva decimo in Azerbaigian dove sostituiva lo squalificato Magnussen e diventa il primo pilota nella storia della Formula 1 ad andare a punti con due scuderie diverse nell’anno del debutto. Fra i primi dieci anche Alonso (sesto) ed Hamilton, nono e in rimonta dopo essere partito dai box. Prossimo appuntamento fra una settimana a Singapore, altro circuito cittadino.

RESOCONTO: 1. Piastri (McLaren); 2. Leclerc (Ferrari); 3. Russell (Mercedes); 4. Norris (McLaren); 5. Verstappen (Red Bull); 6. Alonso (Aston Martin); 7. Albon (Williams); 8. Colapinto (Williams); 9. Hamilton (Mercedes); 10. Bearman (Haas).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 313; 2. Norris 254; 3. Leclerc 235.

di Marco Milan

