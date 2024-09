Serie B, 4° giornata: Reggiana ko, un trio al comando

0 0

22 reti, 3 vittorie esterne e 3 pareggi nella quarta giornata del campionato di serie B che non ha ancora padroni, anzi, in quattro settimane la vetta della classifica è sempre cambiata e vede ora un terzetto al comando, formato da Pisa, Juve Stabia e Spezia.

All’inizio della quarta giornata la capolista era la Reggiana che, però, a Pisa rimedia la prima sconfitta stagionale e viene scavalcata in testa dagli stessi toscani, dalla Juve Stabia (0-0 a Frosinone) e dallo Spezia che proprio all’ultimo respiro batte il Cesena. Risalgono la classifica anche Mantova e Cittadella: i lombardi piegano di misura al Martelli la Salernitana, i veneti espugnano il Braglia di Modena, mentre l’esordio di Andrea Sottil sulla panchina della Sampdoria dopo l’esonero di Pirlo porta ai blucerchiati uno 0-0 casalingo di incoraggiamento contro il Bari che, comunque, tanto meglio non sta.

Pareggia in casa anche il Palermo che riprende il Cosenza sull’1-1, risultato che lascia i calabresi ultimi in classifica dopo la penalizzazione di 4 punti subita in settimana. Vittorie per il Catanzaro contro la Carrarese, per il Brescia in casa del Sudtirol e per la Cremonese che travolge il Sassuolo a domicilio tornando a candidarsi come una delle grandi favorite per la promozione. Tutte e 20 le squadre del campionato, in ogni caso, sono racchiuse in appena 7 punti, segno evidente che il torneo ha ancora praticamente tutto da dire.

Sono 13 i giocatori a guidare la classifica marcatori con 2 reti ciascuno: Coda (Sampdoria), Bonfanti (Pisa), Distefano (Frosinone), Shpendi (Cesena), Rover (Sudtirol), Vergara (Reggiana), Pontisso (Catanzaro), Bragantini (Mantova), Adorni (Brescia), Schiavi (Carrarese); Bertola (Spezia), Fumagalli (Cosenza) e Braaf (Salernitana).

CLASSIFICA: Pisa, Juve Stabia e Spezia 8; Reggiana, Mantova e Cittadella 7; Cremonese, Cesena, Brescia, Salernitana e Sudtirol 6; Catanzaro e Sassuolo 5; Modena e Palermo 4; Frosinone e Carrarese 3; Sampdoria e Bari 2; Cosenza (-4) 1.

di Marco Milan

