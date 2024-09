Formula 1, Italia: capolavoro della Ferrari a Monza, vince Leclerc davanti a Piastri

0 0

Read Time 1 Minute, 35 Second

Una follia, ma nello sport vince solo chi osa e la Ferrari e Charles Leclerc hanno vinto osando. Il monegasco ha battuto le McLaren grazie ad una strategia azzardata ma redditizia, effettuando una sola sosta e rimanendo davanti a Piastri e Norris nonostante gomme usuratissime.

Ha vinto Leclerc, ha vinto la Ferrari, ha vinto chi ha scelto di rischiare. A Monza le McLaren partivano favoritissime dopo la prima fila in qualifica e la pole position di Lando Norris che, però, come al solito al primo giro si è fatto infilare dal compagno di squadra Oscar Piastri che sembrava poter condurre agevolmente la gara, salvo poi arrendersi davanti alla strategia della Ferrari che aveva un solo modo per tentare di vincere, ovvero prendersi un rischio colossale, ovvero fermarsi una volta sola, mettendo a repentaglio il podio ma potendo avere l’opportunità di incassare il bottino grosso. E così è stato, Leclerc ha gestito benissimo le gomme ed ha resistito all’assalto di Piastri che non è riuscito ad agganciare il monegasco che vince per la seconda volta a Monza, la settima della carriera.

Delusa la McLaren, deluso Norris che guadagna pochissimo in classifica su Max Verstappen che si accontenta del sesto posto, limita i danni ed è costretto alla sesta gara di fila di digiuno, anche se mantiene un discreto vantaggio su Norris che oggi ha la macchina migliore. Amaro in bocca pure per la Mercedes, lontanissima dal podio sia con Hamilton che con Russell, punti mondiali per Perez, Albon e Magnussen, esordio per l’argentino Franco Colapinto che sino alla fine della stagione sostituirà il licenziato Sargeant, in attesa dell’arrivo di Carlos Sainz nel 2025.

RESOCONTO: 1. Leclerc (Ferrari); 2. Piastri (McLaren); 3. Norris (McLaren); 4. Sainz (Ferrari); 5. Hamilton (Mercedes); 6. Verstappen (Red Bull); 7. Russell (Mercedes); 8. Perez (Red Bull); 9. Albon (Williams); 10. Magnussen (Haas).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 303; 2. Norris 241; 3. Leclerc 217.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com