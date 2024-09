Serie B, 3° giornata: cade il Sudtirol, in testa salgono Reggiana e Juve Stabia

0 0

19 reti, una vittoria in trasferta e 4 pareggi nella terza giornata del campionato di serie B che fa registrare la prima sconfitta dell’ex capolista Sudtirol, ora scavalcato in vetta dal duo Reggiana-Juve Stabia. Primi punti per Bari, Carrarese e Palermo.

Dopo le prime due vittorie si ferma il Sudtirol di Valente, sconfitto per 2-0 a Pisa dalla Carrarese che trova i primi punti del campionato ed il primo successo in serie B dopo 76 anni. Al comando della classifica c’è ora la coppia formata da Reggiana e Juve Stabia: gli emiliani battono per 2-0 il Brescia, i campani (in casa ma sul campo di Piacenza) si impongono di misura sul Mantova. In seconda posizione, oltre al Sudtirol, ci sono anche l’ottimo Cesena (2-0 al Catanzaro) e la Salernitana che batte 3-2 in rimonta la Sampdoria che dopo tre giornate non ha ancora vinto, col risultato che la panchina di Andrea Pirlo è a forte rischio.

Primi punti, oltre che per la Carrarese, anche per il Palermo che sbanca a sorpresa lo Zini di Cremona e per il Bari che proprio in extremis acciuffa il pari casalingo contro il Sassuolo. Arranca ancora il Frosinone, bloccato sull’1-1 dal Modena, mentre terminano in parità sia Cittadella-Pisa (1-1) che Cosenza-Spezia (0-0). Dopo tre turni di campionato nessuna squadra è senza punti e all’ultimo posto ci sono, a sorpresa, Sampdoria e Bari con un punticino ciascuno e la prossima giornata, che arriva prima della sosta, già uno spartiacque per il futuro dei due tecnici Pirlo e Longo.

Sono 8 i giocatori al comando della classifica marcatori, tutti a quota 2 reti: Coda (Sampdoria), Shpendi (Cesena), Schiavi (Carrarese), Braaf (Salernitana), Bragantini (Mantova), Vergara (Reggiana), Rover (Sudtirol) e Distefano (Frosinone).

CLASSIFICA: Reggiana e Juve Stabia 7; Cesena, Salernitana e Sudtirol 6; Pisa, Spezia e Sassuolo 5; Modena, Cosenza, Cittadella e Mantova 4; Cremonese, Brescia, Palermo e Carrarese 3; Catanzaro e Frosinone 2; Sampdoria e Bari 1.

