Serie B, 2° giornata: Sudtirol solo al comando, Bari e Palermo a picco

Dopo due giornate di campionato c’è una sola squadra in testa a punteggio pieno in serie B e si tratta del Sudtirol che con due vittorie si issa in vetta alla graduatoria, mentre in ultima posizione restano al palo Bari, Palermo e Carrarese.

Con due successi in zona Cesarini, il Sudtirol si guadagna la testa della classifica di serie B e dopo i primi 180 minuti di campionato guarda dall’alto il resto della compagnia. La squadra di Valente, dopo il Modena, batte anche la Salernitana ed è prima a 6 punti, due in più del gruppone a quota 4 di cui fanno parte il Pisa (2-0 al Palermo), la Reggiana che ha vinto a Marassi con la Sampdoria, il Sassuolo (2-1 sul Cesena), la Juve Stabia (0-0 a Catanzaro), il Mantova (3-2 al Cosenza) e lo Spezia che supera al Picco il Frosinone. Prima vittoria per la Cremonese che regola allo Zini la Carrarese, per il Cittadella, corsaro a Brescia, e per il Modena che batte in rimonta il Bari, inchiodato in fondo alla classifica a zero punti assieme al Palermo e alla Carrarese. Martedì e mercoledì la serie B torna in campo per il turno infrasettimanale.

Sono in tre a guidare momentaneamente la classifica marcatori con 2 reti ciascuno: si tratta di Shpendi (Cesena), Bragantini (Mantova), Vergara (Reggiana) e Rover (Sudtirol). I bomber devono ancora svegliarsi, insomma.

CLASSIFICA: Sudtirol 6; Pisa, Reggiana, Sassuolo, Juve Stabia, Mantova e Spezia 4; Cremonese, Cesena, Brescia, Modena, Cosenza, Salernitana e Cittadella 3; Catanzaro 2; Sampdoria e Frosinone 1; Bari, Palermo e Carrarese 0.

di Marco Milan

