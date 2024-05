Serie B, playoff e playout: Catanzaro e Palermo in semifinale, Bari in difficoltà

0 0

La serie B si avvicina a grandi passi agli ultimi atti della sua stagione con playoff e playout che devono stabilire chi raggiungerà Parma e Como in serie A, nonché l’ultima squadra che accompagnerà Ascoli, Salò e Lecco in C.

Dalla griglia degli spareggi promozione, Catanzaro e Palermo conquistano la qualificazione alle semifinali, grazie anche al vantaggio di giocare la gara del turno preliminare in casa in virtù del miglior piazzamento in classifica rispetto a Brescia e Sampdoria. Leggendaria la sfida fra i calabresi ed i lombardi: Brescia due volte in vantaggio al Ceravolo, 2-2 al 97′ dell’inossidabile Alfredo Donnarumma che manda la gara ai supplementari dove poi il Catanzaro segna altre due reti, vince 4-2 e vola in semifinale a sfidare la Cremonese. Meno emozioni a Palermo dove i rosanero battono agevolmente per 2-0 la Sampdoria grazie alla doppietta di Diakitè concedendosi la possibilità di affrontare il Venezia nel prossimo turno.

Il playout, infine: nell’andata al San Nicola di Bari i pugliesi rischiano grosso sin dall’inizio contro la Ternana che sbaglia un rigore con Casasola dopo pochi minuti, poi il Bari passa in vantaggio con Nasti ma subisce l’1-1 di Gaston Pereiro (tiro deviato da Di Cesare) che consente agli umbri di affrontare la gara di ritorno con due risultati su tre a favore per rimanere in serie B. Gli uomini di Giampaolo, invece, dovranno vincere a tutti i costi per evitare una clamorosa retrocessione ad un anno appena dalla serie A sfiorata e dalla finale playoff persa contro il Cagliari.

PLAYOFF: Catanzaro-Brescia 4-2, Palermo-Sampdoria 2-0 > semifinali: Catanzaro-Cremonese e Palermo-Venezia.

PLAYOUT, ANDATA: Bari-Ternana 1-1.

di Marco Milan

