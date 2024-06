Formula 1, Spagna: Verstappen vince alla sua maniera, sul podio anche Norris e Hamilton

0 0

Max Verstappen continua a vincere e questo non fa più notizia, o quasi. Ma i successi dell’olandese incominciano ad essere pesanti, non solo in chiave mondiale, ma soprattutto perché il campione del mondo vince nonostante una macchina leggermente inferiore ad inizio anno.

A Barcellona, Verstappen si conferma indomabile: la pole position persa per pochissimo a beneficio di Lando Norris, la partenza complicata con lo scatto bruciante di Russell che ha sorpreso i primi due, poi la rimonta già dal secondo giro con l’olandese a superare l’inglese della Mercedes e ad involarsi verso la vittoria numero 61 della sua carriera, una delle più pesanti perché la Red Bull oggi sembra più avvicinabile e meno dominante, come testimonia il rendimento di Perez, ottavo in Spagna. Verstappen vince senza dominare come un tempo, ma vince, confermandosi il miglior pilota del momento. La McLaren ha di che rammaricarsi perché a Barcellona avrebbe potuto portarsi a casa il bottino pieno, anche perché la macchina sembra la più veloce attualmente, ma Norris ha commesso un paio di sbavature che contro Verstappen non lasciano scampo.

Torna sul podio dopo 12 gran premi (ultimo in Messico lo scorso anno) Lewis Hamilton, terzo con una Mercedes ritrovata che piazza Russell in quarta posizione davanti ad una grigia Ferrari, quinta con Leclerc e sesta con Sainz. Punti mondiali anche per l’altra McLaren di Piastri, settimo, per Perez e per le due Alpine di Gasly ed Ocon che confermano i progressi della vettura francese rispetto ad inizio anno. Fuori dai punti, invece, l’altro spagnolo Alonso, assai deludente nel suo gran premio di casa. Prossimo appuntamento già fra una settimana in Austria e poi Silverstone, una tripletta mozzafiato in piena estate in un luglio che avrà solamente una domenica libera prima della sosta di agosto.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Norris (McLaren); 3. Hamilton (Mercedes); 4. Russell (Mercedes); 5. Leclerc (Ferrari); 6. Sainz (Ferrari); 7. Piastri (McLaren); 8. Perez (Red Bull); 9. Gasly (Alpine); 10. Ocon (Alpine).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 219; 2. Norris 150; 3. Leclerc 148.

