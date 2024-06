Formula 1, Montecarlo: Leclerc si prende Monaco, 2° Piastri, 6° Verstappen

0 0

Dopo tante delusioni, Charles Leclerc riesce a vincere il gran premio di casa a Montecarlo dove finora aveva ottenuto solo ritiri o piazzamenti al di sotto del podio. Dominio totale per il pilota della Ferrari che ha preceduto Piastri e Sainz. Solo sesto il campione del mondo Verstappen.

Indescrivibile la gioia per Charles Leclerc che riesce nell’impresa di vincere il gran premio di Monaco, quello di casa, lo stesso che negli anni gli aveva riservato tante amarezze come, ad esempio, la mancata partenza nel 2021 per noie meccaniche dopo la pole position. E dalla pole, Leclerc partiva anche stavolta ma con molte più possibilità di vincere perché la Ferrari era un gradino più avanti degli altri, della McLaren ma soprattutto di Max Verstappen, in ombra sia in qualifica che in gara concludendo sesto in entrambe le occasioni.

Leclerc è scattato benissimo mantenendo la prima posizione, poi è stato costretto a ripetere il tutto a causa del terribile schianto causato da Magnussen e che ha messo ko Perez ed anche l’altra Haas di Hulkenberg. Piastri ci ha provato, ma superare a Monaco è impossibile e Leclerc si è portato a casa la sesta vittoria della carriera, la prima stagionale; seconda posizione per Piastri, terza per Sainz a precedere Norris, Russell, Verstappen ed Hamilton. Punti mondiali anche per Tsunoda, per Albon (i primi della Williams nel 2024) e per Gasly, mentre restano a bocca asciutta le Aston Martin e le Sauber.

RESOCONTO: 1. Leclerc (Ferrari); 2. Piastri (McLaren); 3. Sainz (Ferrari); 4. Norris (McLaren); 5. Russell (Mercedes); 6. Verstappen (Red Bull); 7. Hamilton (Mercedes); 8. Tsunoda (Racing Bulls); 9. Albon (Williams); 10. Gasly (Alpine).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 169; 2. Leclerc 138; 3 Norris 113.

di Marco Milan

