Formula 1, Imola: Verstappen piega Norris in volata, terzo Leclerc

5 su 7: Max Verstappen si prende la sua personale rivincita su Lando Norris che lo aveva beffato a Miami e torna a vincere dopo un gran premio imponendosi a Imola sull’inglese della McLaren che precede la Ferrari di Charles Leclerc.

Vittoria per Max Verstappen che a Imola dà vita ad un duello serrato con Lando Norris, vincitore dell’ultima gara negli Stati Uniti e ancora protagonista grazie ad una McLaren velocissima che aveva sfiorato la pole position (andata poi a Verstappen che fa 7 su 7 dal via della stagione) e che sfiora il successo con un tentativo di rimonta dell’inglese che si infrange per pochissimo, perché forse con un giro in più a disposizione Norris avrebbe completato l’impresa. E invece vince Verstappen che consolida il suo primato in classifica e ribadisce come anche con una Red Bull non perfetta (con Perez (8°) lui sappia fare la differenza.

Terza la Ferrari di Leclerc (ora secondo nel mondiale piloti) che precede l’altra McLaren di Piastri ed il compagno di squadra Sainz. Punti mondiali anche per le Mercedes di Hamilton e Russell, per Stroll e per Tsunoda, mentre gran premio da dimenticare per Alonso (partito ed arrivato ultimo) e per la Williams, con Sargeant fuori dai punti e Albon costretto al ritiro e penalizzato dopo una gomma fissata male durante la sosta. La Formula 1 non si ferma e domenica prossima sarà nuovamente in pista nel Principato di Monaco.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Norris (McLaren); 3. Leclerc (Ferrari); 4. Piastri (McLaren); 5. Sainz (Ferrari); 6. Hamilton (Mercedes); 7. Russell (Mercedes); 8. Perez (Red Bull); 9. Stroll (Aston Martin); 10. Tsunoda (Racing Bulls).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 161; 2. Leclerc 113; 3. Perez 107.

di Marco Milan

