Formula 1, Inghilterra: la Mercedes è rinata, Hamilton vince a Silverstone davanti a Verstappen

Arabia Saudita 2021 – Inghilterra 2024. Tanto ha dovuto aspettare Lewis Hamilton per ritrovare la vittoria, la numero 104 della sua magnifica carriera, a 39 anni e nel suo gran premio di casa. L’inglese doma nel finale Verstappen e Norris e conferma l’eccellente progressione della Mercedes.

Secondo successo consecutivo per la Mercedes che, dopo la fortunosa vittoria di Russell in Austria, si conferma con Lewis Hamilton a Silverstone (nona affermazione in casa per lui, 104.ma in carriera). Miglioramenti clamorosi per la vettura tedesca che aveva colto anche la pole position con Russell, costretto al ritiro durante la gara, e l’intera prima fila con Hamilton secondo e capace di vincere il gran premio grazie alla sua guida e alle strategie perfette del box che hanno scelto bene nonostante le condizioni mutevoli del tempo fra pioggia e schiarite. Ha sbagliato, e tanto, la McLaren, la grande favorita della vigilia, la grande delusa a fine gara e che continua a buttar via occasioni su occasioni per trasformare in risultati le ottime prestazioni.

Errore per la scelta della gomma con Norris all’ultima sosta che ha permesso a Verstappen di acciuffare la seconda posizione e tentare anche l’aggancio ad Hamilton, non riuscito per poco; errore anche con Oscar Piastri che era forse il più veloce in pista e che è stato sacrificato per arrivare quarto davanti a Sainz e ad uno straordinario Nico Hulkenberg, sesto con una Haas molto solida. Punti mondiali anche per le due Aston Martin, per la Williams di Albon e per Tsunoda, malissimo Leclerc e Perez che, oltre ad aver sbagliato in qualifica, sono stati penalizzati dalla pessima decisione di montare le gomme intermedie con la pista ancora perlopiù asciutta, finendo nelle retrovie.

RESOCONTO: 1. Hamilton (Mercedes); 2. Verstappen (Red Bull); 3. Norris (McLaren); 4. Piastri (McLaren); 5. Sainz (Ferrari); 6. Hulkenberg (Haas); 7. Stroll (Aston Martin); 8. Alonso (Aston Martin); 9. Albon (Williams); 10. Tsunoda (Racing Bulls).

CLASSIFCA: 1. Verstappen 255; 2. Norris 171; 3. Leclerc 150.

di Marco Milan

