Formula 1, Ungheria: Piastri trionfa a Budapest, doppietta McLaren, Verstappen 5°

E’ la McLaren la grande protagonista di questa fase del campionato di Formula 1. La vettura inglese è di gran lunga la migliore e la più veloce, in Ungheria ha piazzato una doppietta che deve far riflettere tutti, Red Bull compresa.

Difficile dire se la McLaren si sia svegliata tardi e se Norris possa insidiare Verstappen in ottica mondiale, ma certo è che così forte la macchina britannica non si vedeva da oltre dieci anni. In Ungheria è stato un dominio, dalla pole position di Norris alla doppietta in gara col primo successo della carriera per Oscar Piastri, sudato perché Norris, finito davanti dopo la seconda sosta, non accennava a restituire la posizione all’australiano che ha dovuto aspettare il terz’ultimo giro per lanciarsi verso una vittoria storica. Norris, del resto, deve mangiarsi le mani un’altra volta per un successo buttato via alla partenza con il sorpasso di Piastri ed il risultato che rosicchiare punti a Verstappen risulta sempre più complicato per l’inglese.

A proposito dell’olandese, a Budapest si è consumata una delle sue gare più complicate per via della forza della McLaren e per le difficoltà nella lotta con Lewis Hamilton che ha causato un contatto con Verstappen costretto a chiudere in quinta posizione, rabbuiato e deluso per una porzione di campionato che sta mettendo a rischio la leadership. Terzo Hamilton, giunto al suo 200° podio in carriera, quarto Leclerc e settimo Perez che salva il salvabile dopo l’incidente in qualifica e la partenza dal 17° posto. Stesso discorso per Russell, ottavo, punti mondiali anche per Sainz, Tsunoda e Stroll, ancora una volta davanti al compagno di squadra Alonso.

RESOCONTO: 1. Piastri (McLaren); 2. Norris (McLaren); 3. Hamilton (Mercedes); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Verstappen (Red Bull); 6. Sainz (Ferrari); 7. Perez (Red Bull); 8. Russell (Mercedes); 9. Tsunoda (Racing Bulls); 10. Stroll (Aston Martin).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 265; 2. Norris 189; 3. Leclerc 162.

di Marco Milan

