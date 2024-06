Formula 1, Canada: Verstappen non sbaglia nel caos, Norris e Russell sul podio

0 0

Dopo le difficoltà di Montecarlo Max Verstappen si riprende la vittoria (60° della carriera, 6° nel 2024) e doma gli avversari in Canada nonostante una gara confusa e ricca di colpi di scena, complici condizioni meteo mutevoli con pioggia e sole ad alternarsi. Sul podio, oltre a Verstappen, salgono anche gli inglesi Norris e Russell.

Non è stato facile per Verstappen imporsi in Canada dopo le difficoltà del venerdì e la qualifica chiusa al secondo posto nonostante lo stesso tempo al millesimo con Russell; pole position per l’inglese della Mercedes per aver centrato il tempo prima dell’olandese. In gara, poi, inizio sul bagnato, Russell e Norris partono bene, Verstappen si mantiene in scia, poi li passa entrambi durante la sosta e resiste al comando anche dopo due safety car, vincendo meritatamente perché fra prove e gara è stato l’unico a non sbagliare niente, al contrario dei rivali che si sono dati battaglia commettendo piccoli errori risultati poi determinanti per la vittoria. In seconda posizione chiude Lando Norris, per molti tratti della corsa il pilota più veloce in pista, mentre a chiudere il podio c’è Russell, deluso per non aver sfruttato la pole position e che nel finale ha dovuto tenere a bada il compagno di squadra Hamilton che chiude quarto.

Quinto posto per l’altra McLaren di Piastri a precedere Alonso e Stroll, unico canadese in gara; punti mondiali anche per Ricciardo (ottavo) e per le due Alpine di Gasly ed Ocon. Fine settimana da dimenticare, invece, per la Ferrari: Leclerc e Sainz fuori in Q2 il sabato ed entrambi ritirati la domenica in un gran premio trasformato in un incubo per il monegasco che ha avuto problemi elettronici per metà gara e per lo spagnolo, mai veloce e poi costretto a fermarsi dopo un contatto con Albon. Pessima anche la prestazione di Perez, fuori addirittura nel Q1 in qualifica e finito ko in gara.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Norris (McLaren); 3. Russell (Mercedes); 4. Hamilton (Mercedes); 5. Piastri (McLaren); 6. Alonso (Aston Martin); 7. Stroll (Aston Martin); 8. Ricciardo (Racing Bulls); 9. Gasly (Alpine); 10. Ocon (Alpine).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 194; 2. Leclerc 138; 3. Norris 131.

di Marco Milan

