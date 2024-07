Formula 1, Austria: scontro Verstappen-Norris, Russell ringrazia e vince

0 0

Finale convulso e ricco di colpi di scena a Zeltweg dove vince la Mercedes di George Russell davanti alla McLaren di Oscar Piastri e alla Ferrari di Carlos Sainz, il tutto grazie (o a causa) dell’incredibile scontro fra Verstappen e Norris che si stavano giocando il primo posto e che regalano, così, il successo all’inglese della Mercedes.

Vittoria inaspettata e fortunosa per George Russell in Austria, la seconda per l’inglese in carriera, la prima per la Mercedes quest’anno. Russell a poco più di 5 giri dal termine era tranquillamente terzo a difendere il podio da Piastri, ma la lotta fra Verstappen e Norris (primo e secondo) causa l’attacco dell’inglese al campione del mondo che si sposta e genera una collisione fra la Red Bull e la McLaren con conseguente foratura per entrambi: Verstappen rientra dopo la sosta e chiude in quinta posizione, Norris deve abbandonare la gara allontanandosi, così, anche in classifica dall’olandese. Russell ringrazia e porta a casa una vittoria inattesa ma non certo meno gradita per la Mercedes che nel 2024 non era ancora salita sul gradino più alto del podio.

Finisce in seconda posizione Piastri, in terza Sainz, in quarta Hamilton ed in quinta Verstappen, anche penalizzato di 10 secondi, ininfluenti ai fini del posizionamento finale. Male, ancora una volta, Perez che chiude settimo alle spalle di una splendida Haas con Hulkenberg e che piazza a punti pure Magnussen assieme anche a Ricciardo e a Gasly che precede Leclerc, undicesimo e condizionato da un contatto al via che lo ha relegato in fondo alla griglia. Al di là dell’incidente, comunque, Verstappen si conferma in gran forma grazie alla pole position e alla vittoria nella sprint del sabato, mentre la McLaren resta la miglior macchina del momento, probabilmente anche la più veloce.

RESOCONTO: 1. Russell (Mercedes); 2. Piastri (McLaren); 3. Sainz (Ferrari); 4. Hamilton (Mercedes); 5. Verstappen (Red Bull); 6. Hulkenberg (Haas); 7. Perez (Red Bull); 8. Magnussen (Haas); 9. Ricciardo (Racing Bulls); 10. Gasly (Alpine).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 237; 2. Norris 156; 3. Leclerc 150.

di Marco Milan

