Serie B, 38° giornata: Como in serie A col brivido, Ascoli in C

Dopo 21 anni il Como torna a giocare in serie A. I lariani non riescono a battere il Cosenza, ma approfittano del ko del Venezia a La Spezia per festeggiare il ritorno in massima serie raggiungendo il Parma già promosso. Retrocede in C l’Ascoli, mentre Bari e Ternana giocheranno il playout.

Ha dovuto sudarsela la serie A il Como, ma alla fine la squadra di Fabregas e Roberts è riuscita ad acciuffare la promozione 21 anni dopo l’ultima volta. Battere il Cosenza è stato tutt’altro che semplice, i calabresi sono passati in vantaggio con Tutino, il Como sembrava avere le gambe bloccate dalla tensione; il pari su rigore di Verdi basta a garantire la serie A perché il Venezia, nel frattempo, si fa rimontare dallo Spezia che vince ed evita i playout a cui sono condannate il Bari (2-0 al Brescia) e la Ternana che vince inutilmente in casa del Salò.

Ininfluente anche il successo dell’Ascoli sul Pisa perché i bianconeri retrocedono mestamente assieme al Salò e al Lecco (sconfitto 3-2 dal Modena). Venezia terzo, Cremonese quarta (3-0 al Cittadella), Catanzaro quinto, Palermo sesto (1-0 a Bolzano), Sampdoria settima nonostante la vittoria proprio a Catanzaro, Brescia ottavo. La capolista Parma, infine, pareggia a Reggio Emilia il derby con la Reggiana e saluta con un 1-1 la serie B. Ai playout, dunque, Ternana e Bari, con gli umbri meglio posizionati in classifica rispetto ai pugliesi.

Non segna il capocannoniere Pohjanpalo (Venezia) ma resta comunque primo con 22 reti, non più avvicinabile da Tutino (Cosenza) che chiude a quota 20 una stagione da record. Terzo posto per Brunori (Palermo) a 17, poi Coda (Cremonese) e Casiraghi (Sudtirol) a 16.

CLASSIFICA: Parma 76; Como 73; Venezia 70; Cremonese 67; Catanzaro 60; Palermo 56; Sampdoria (-2) 55; Brescia 51; Reggiana, Modena, Cosenza e Sudtirol 47; Pisa e Cittadella 46; Spezia 44; Ternana 43; Bari e Ascoli 41; Salò 33; Lecco 26.

PLAYOFF, TURNO PRELIMINARE: Catanzaro-Brescia e Palermo-Sampdoria.

di Marco Milan

