Formula 1, Stati Uniti (Miami): Norris beffa Verstappen e conquista la sua 1° vittoria

Sorpresa a Miami: Lando Norris conquista la sua prima vittoria in Formula 1, piega Max Verstappen e riporta la McLaren sul gradino più alto del podio. Grande affermazione dell’inglese che dopo tanti secondi posti acciuffa finalmente il successo.

Sembrava che dovesse essere la solita gara da dominatore di Verstappen che aveva conquistato la pole position (6 su 6 nel 2024) e vinto agevolmente pure la gara sprint e, del resto, la gara l’olandese l’aveva indirizzata bene scattando perfettamente al via e mantenendo la leadership comodamente. Poi l’ingresso della safety car che agevola chi non aveva ancora effettuato la sosta, fra questi Lando Norris che assume il comando del gran premio, stacca la Red Bull e va a vincere dopo 110 gare senza successi e riporta la McLaren alla vittoria dopo tre anni.

La gara di Miami, insomma, è arancione ma non grazie all’Olanda di Verstappen, bensì al colore di un marchio storico e ritrovato. Verstappen si inchina e la Red Bull si interroga per un dominio meno netto del solito, una macchina più difficile da tenere in pista e il timore che McLaren e Ferrari possano insidiare il quarto titolo dell’olandese, forse meno sicuro di inizio anno. Podio per Leclerc, quarto Sainz, quinto un anonimo Perez a precedere un Hamilton in ripresa. Punti mondiali anche per Tsunoda, per Russell, per Alonso e per Ocon che porta a casa il primo punto dell’Alpine nel 2024.

RESOCONTO: 1. Norris (McLaren); 2. Verstappen (Red Bull); 3. Leclerc (Ferrari); 4. Sainz (Ferrari); 5. Perez (Red Bull); 6. Hamilton (Mercedes); 7. Tsunoda (Racing Bulls); 8. Russell (Mercedes); 9. Alonso (Aston Martin); 10. Ocon (Alpine).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 136; 2. Perez 101; 3. Leclerc 98.

