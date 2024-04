Serie B, 31° giornata: il Catanzaro fulmina il Parma, harakiri del Venezia, Como secondo

0 0

32 gol, 4 vittorie esterne e solo 2 pareggi nella 31° giornata di serie B che vede l’inaspettata sconfitta del Parma capolista in casa contro il Catanzaro, oltre al suicidio del Venezia che si fa battere dalla Reggiana e scavalcare al secondo posto dal Como.

Nulla di allarmante, eppure la frenata del Parma è abbastanza consistente: i gialloblu perdono 2-0 al Tardini contro il Catanzaro, non mettono certo a rischio la promozione, ma accendono un piccolo campanello d’allarme in previsione dello sprint finale. La lotta per il secondo posto, invece, è apertissima: il Como, vittorioso per 2-0 sul Sudtirol, scavalca le due delusioni di giornata, ovvero Venezia e Cremonese, entrambe sconfitte. I lagunari compiono l’harakiri di Pasqua, passando dal 2-0 al ko per 3-2 contro la Reggiana, mentre i grigiorossi perdono clamorosamente in casa contro il Salò che rientra in bagarre per i playout portandosi a soli 2 punti dal quart’ultimo posto occupato dalla Ternana. Per la Cremonese arriva il secondo stop consecutivo dopo il ko di Bolzano arrivato prima della sosta.

Quinto è il Catanzaro, ora a -6 dalla promozione, mentre continua l’andamento stile montagne russe del Palermo che a Pisa perde 4-3 dopo essere stato in vantaggio prima per 2-0 e poi per 3-2, ma finendo per subire la rocambolesca rimonta dei toscani che ora sperano nei playoff, proprio come la Sampdoria che strapazza la Ternana 4-1 e come il Brescia che espugna Cosenza 2-1. Il pari per 1-1 fra Modena e Bari lascia entrambe nel limbo di chi ha poco da chiedere al campionato, così come il Cittadella, bloccato sul pari dal fanalino di coda Lecco. Nella zona bassa della classifica, infine, lo Spezia vince il confronto diretto con l’Ascoli ed aggancia il Cosenza al quint’ultimo posto in una battaglia che per ora vede staccato solamente il Lecco. La serie B, intanto, dà il bentornato al Cesena, prima squadra promossa dalla serie C, che riabbraccia la seconda serie dopo 6 anni di assenza.

Ancora in gol Pohjanpalo (Venezia) che consolida il primo posto nella classifica marcatori con 19 reti, mentre in seconda posizione Brunori (Palermo), autore di una doppietta, aggancia a 14 Coda (Cremonese) e Casiraghi (Sudtirol). A quota 11 resta Tutino (Cosenza), infine a 10 il gruppo formato da Cutrone (Como), Iemmello (Catanzaro), Man (Parma) e Pedro Mendes (Ascoli).

CLASSIFICA: Parma 65; Como 58; Venezia 57; Cremonese 56; Catanzaro 52; Palermo 49; Sampdoria (-2) 43; Brescia 42; Pisa e Reggiana 40; Cittadella 39; Modena e Sudtirol 38; Bari 35; Cosenza e Spezia 34; Ternana 32; Ascoli 31; Salò 30; Lecco 22.

di Marco Milan

