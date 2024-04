Serie B, 32° giornata: Parma a piccoli passi verso la A, Como secondo

0 0

Read Time 2 Minute, 1 Second

Avanti adagio. Il Parma si avvicina alla promozione in serie A col freno a mano tirato: a Pasquetta il ko casalingo con il Catanzaro, ora lo scialbo 0-0 di Bolzano con il Sudtirol che rallenta ma non mette in pericolo il primo posto degli emiliani, mentre la lotta per la seconda posizione è più accesa che mai.

Non sfonda il Parma che comincia ad avere il fiato corto ma che resta saldamente al primo posto della classifica e sempre più vicino alla promozione. Certo, per la seconda gara di fila gli uomini di Pecchia non vincono e non segnano, ma la sensazione è che gli emiliani stiano gestendo le forze in vista della volata finale. 0-0 per i gialloblu a Bolzano contro il Sudtirol, accesissima la bagarre per il secondo posto dove il Como si mantiene in pole position grazie alla pesantissima vittoria ottenuta in rimonta a Catanzaro che lo porta a -5 dal Parma. Alle spalle dei lariani c’è la Cremonese che dopo due sconfitte di fila è andata a vincere a Bari ed ha scavalcato il Venezia che ad Ascoli non è andato oltre lo 0-0.

Esordio a doppia faccia per Mignani sulla panchina del Palermo: il successore di Corini, infatti, ha debuttato con un 2-2 casalingo contro la Sampdoria e l’ennesima rimonta patita dai rosanero, ora avvicinati in classifica dal Brescia che ha vinto lo spareggio ai margini della zona playoff contro il Pisa. Successo esterno per il Cittadella a Reggio Emilia, mentre in coda finiscono in parità i confronti diretti Salò-Cosenza (2-2) e Spezia-Lecco (sulla panchina bluceleste è tornato Malgrati dopo l’esonero di Aglietti), così come pareggia anche la Ternana in casa contro il Modena. Dopo il Cesena, intanto, dalla serie C arriva anche la seconda promozione: è il Mantova, tornato in B dopo 14 anni di assenza.

Capocannoniere del campionato è sempre Pohjanpalo (Venezia) con 19 reti, seguito ora dal solo Brunori (Palermo) che si porta a 15 e stacca Coda (Cremonese) e Casiraghi (Sudtirol), fermi entrambi a 14. Sale a quota 13, infine, Tutino (Cosenza) a precedere Iemmello (Catanzaro), Cutrone (Como), Man (Parma) e Pedro Mendes (Ascoli), tutti a 11 reti.

CLASSIFICA: Parma 66; Como 61; Cremonese 59; Venezia 58; Catanzaro 52; Palermo 50; Brescia 45; Cittadella 42; Reggiana e Pisa 40; Modena e Sudtirol 39; Bari, Cosenza e Spezia 35; Ternana 33; Ascoli 32; Salò 31; Lecco 23.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com