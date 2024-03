Formula 1, Australia: Verstappen ko, Sainz guida la doppietta Ferrari

0 0

Read Time 1 Minute, 45 Second

Doveva succedere ed è successo: Max Verstappen si ritira dopo 43 gare consecutive a punti, dal gran premio di Australia del 2022 a quello di Australia del 2024, lasciando strada libera alla doppietta della Ferrari con Sainz a precedere Leclerc.

Il colpo di scena che non ti aspetti in un’alba italiana di primavera: Max Verstappen, dopo le due vittorie iniziali e la pole position del sabato, si ritira clamorosamente per problemi ai freni. Non succedeva da due anni e da 43 gare di fila (resiste il primato di Lewis Hamilton con 48), da Melbourne a Melbourne, è successo all’improvviso, dopo appena 3 giri e il solito scatto iniziale, poi il fumo dalla posteriore destra, i freni in fiamme ed il mesto rientro ai box. Ritirato l’olandese (che resta comunque in testa alla classifica mondiale), via libera per la Ferrari che fa doppietta col trionfo di Carlos Sainz (terzo successo della carriera per lo spagnolo) ad appena due settimane dall’intervento di appendicite ed il secondo posto di Charles Leclerc.

Doppietta fondamentale per le ambizioni della scuderia italiana e per il curriculum di Sainz che deve trovare ancora un sedile per il 2025. La Ferrari torna a fare doppietta dal gran premio del Bahrain del 2022 e in Australia addirittura dal 2004. Sul podio anche la McLaren di Norris a precedere il compagno di squadra Piastri ed un deludente Perez, quinto, che conferma come quando ci sia da fare il leader in casa Red Bull il messicano non ne sia in grado. Sesto posto per Alonso (poi penalizzato a fine gara di 20″ e finito ottavo), mentre si ritirano le Mercedes di Hamilton e Russell con quest’ultimo finito contro il muro all’ultimo giro. Primi punti per la Racing Bulls con Tsunoda, così come muove la classifica anche la Haas con Hulkenberg e Magnussen, nono e decimo.

RESOCONTO: 1. Sainz (Ferrari); 2. Leclerc (Ferrari); 3. Norris (McLaren); 4. Piastri (McLaren); 5. Perez (Red Bull); 6. Stroll (Aston Martin); 7. Tsunoda (Racing Bulls); 8. Alonso (Aston Martin); 9. Hulkenberg (Haas); 10. Magnussen (Haas).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 51; 2. Leclerc 47; 3. Perez 46.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com