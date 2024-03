Serie B, 30° giornata: il Parma prenota la serie A, Venezia secondo

0 0

Read Time 1 Minute, 50 Second

Resta solo da stabilire data e aritmetica, ma sulla promozione in serie A del Parma non c’è ormai più alcun dubbio. I ducali vincono anche contro il Salò, approfittano del ko della Cremonese e si portano a +9 sul terzo posto.

Non un successo semplice quello del Parma a Piacenza contro il Salò, ma le reti di Mihaila ed Estevez regalano ai gialloblu di Pecchia la sesta vittoria nelle ultime otto partite ed il conto alla rovescia verso il ritorno in serie A con 8 punti di vantaggio sul secondo posto e 9 sul terzo. In seconda posizione la Cremonese viene scavalcata dal Venezia: i grigiorossi perdono clamorosamente per 3-0 a Bolzano contro il Sudtirol, i lagunari espugnano con lo stesso punteggio Palermo (doppietta del capocannoniere del campionato Pohjanpalo) e ritrovano la piazza d’onore. In orbita promozione rimane anche il Como che supera 3-1 il Pisa, mentre perdono terreno il Palermo ed il Catanzaro, bloccato sull’1-1 a Brescia.

In zona playoff perde il Pisa e vince la Sampdoria (1-0 a Bari dopo un rigore fallito dai pugliesi), mentre lo scontro Cittadella-Modena termina in parità. In coda, attenzione alla posizione di Bari e Cosenza, entrambe risucchiate in zona pericolo: i calabresi perdono il confronto diretto di Terni nonostante il ritorno in panchina di Viali al posto dell’esonerato Caserta. Negli altri due scontri di bassa classifica, infine, 0-0 fra Reggiana e Spezia, e successo dell’Ascoli contro il fanalino di coda Lecco con ottimo esordio, dunque, di Carrera sulla panchina marchigiana dopo l’esonero di Castori. I lombardi sono a -10 dalla zona playout e virtualmente retrocessi in serie C.

Doppietta e primo posto in solitaria per Pohjanpaolo (Venezia) nella classifica marcatori con 16 reti. A seguire la coppia Coda (Cremonese) Casiraghi (Sudtirol), entrambi fermi a 14, mentre a quota 12 rimangono Tutino (Cosenza) e Brunori (Palermo), seguiti a 11 da Iemmello (Catanzaro), Cutrone (Como), Man (Parma) e Pedro Mendes (Ascoli).

CLASSIFICA: Parma 65; Venezia 57; Cremonese 56; Como 55; Catanzaro e Palermo 49; Sampdoria (-2) 40; Brescia 39; Cittadella e Sudtirol 38; Reggiana, Pisa e Modena 37; Bari e Cosenza 34; Ternana 32; Ascoli e Spezia 31; Salò 27; Lecco 21.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com