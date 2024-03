Serie B, 29° giornata: altro colpo di coda del Parma, la Cremonese batte il Como

0 0

Read Time 1 Minute, 48 Second

Corre a grande velocità verso la serie A il Parma di Fabio Pecchia che quest’anno sembra davvero aver tutto per il salto di categoria, anche quel pizzico di fortuna che solitamente sorride ai più bravi. Vince anche la Cremonese lo scontro diretto contro il Como, accendendo sempre più la lotta per il secondo posto.

Il Parma, ormai è chiaro, è lanciato verso la promozione e per i gialloblu non raggiungere l’obiettivo appare ormai pressoché improbabile. Gli emiliani vincono un’altra partita in zona Cesarini, stavolta in rimonta, al Tardini contro il Brescia, piegato al 90′ dal gol di Del Prato. Parma quasi imprendibile, dunque, ma alle sue spalle la lotta per il secondo posto è più accesa che mai: lo scontro diretto Cremonese-Como lo vincono i grigiorossi per 2-1 grazie alla rete di Zanimacchia nel finale, successo che permette alla compagine di Stroppa di rimanere in seconda posizione, mentre il Venezia sale al terzo posto superando il Bari 3-1.

Occasione persa clamorosamente dal Catanzaro, sconfitto al Ceravolo dalla Reggiana che aggancia in classifica il Modena, battuto in casa dal Salò per 3-2. Il Catanzaro viene, oltretutto, scavalcato dal Palermo, corsaro a Lecco. Piomba in zona playoff il Pisa che in extremis supera la Ternana, torna a far punti il Cittadella dopo oltre un mese disastroso e grazie allo scialbo 0-0 di Cosenza. In coda, successo dello Spezia contro il Sudtirol e rilancio del Salò che torna in corsa per i playout; soltanto il Lecco sembra ormai troppo staccato per credere nella salvezza. Chiuderà il 29° turno il posticipo di Marassi fra Sampdoria ed Ascoli.

In gol il capocannoniere del campionato Pohjanpalo (Venezia), primo a 16 gol, ma in gol anche gli inseguitori Coda (Cremonese) e Casiraghi (Sudtirol) che salgono 14 e lasciano a 12 Brunori (Palermo) e Tutino (Cosenza). A quota 11, infine, Iemmello (Catanzaro), Man (Parma) e Pedro Mendes (Ascoli).

CLASSIFICA: Parma 62; Cremonese 56; Venezia 54; Como 52; Palermo 49; Catanzaro 48; Brescia 38; Pisa e Cittadella 37; Reggiana e Modena 36; Sudtirol 35; Sampdoria* (-2), Bari e Cosenza 34; Spezia 30; Ternana 29; Ascoli* 28; Salò 27; Lecco 21. *una partita in meno.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com