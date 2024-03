Serie B, 28° giornata: il Parma riprende a correre, il Como batte il Venezia, Cremonese seconda

0 0

24 reti, ben 5 successi esterni e 2 soli pareggi nella 28° giornata di serie B che lancia sempre di più il Parma verso la promozione dopo il 3-1 dei ducali in casa della Ternana. E’ battaglia serrata, invece, per la seconda posizione che coinvolge ben 4 squadre.

Dopo due pareggi consecutivi, il Parma riprende la sua marcia verso la serie A, vince 3-1 a Terni e porta a 6 il suo vantaggio sul secondo posto e a 7 sul terzo. La compagine di Pecchia è lanciatissima verso la promozione, mentre alle sue spalle la lotta per la seconda posizione è più aperta che mai: oggi in A andrebbe la Cremonese che vince a Modena all’ultimo secondo e scavalca il Venezia, battuto in extremis a Como in uno scontro diretto che lancia i lariani sul podio proprio davanti ai lagunari. Spera anche il Catanzaro che fa suo il derby calabrese in casa del Cosenza, vinto per 2-0 dai giallorossi, trascinati dai gol degli uomini promozione Iemmello e Biasci.

Perde sempre più terreno il Palermo, sconfitto per 4-2 a Brescia dagli uomini di Maran che scavalcano in classifica sia il Modena che il Cittadella, battuto in casa dal Pisa e condannato all’ottava sconfitta consecutiva. Avanzano il Sudtirol e la Sampdoria: gli altoatesini vincono al 90′ contro il Lecco che resta inchiodato in fondo alla classifica, appena sotto al Salò che perde con i blucerchiati per 3-1. Fanno punti, viceversa, sia il Pisa, sia lo Spezia (1-1 a Bari), mentre lo scontro diretto Ascoli-Reggiana termina a reti inviolate; i marchigiani, finisse ora la stagione, disputerebbero i playout con la Ternana, mentre gli emiliani sarebbero salvi senza code.

Segna Pohjanpalo (Venezia) che rinsalda la propria leadership in classifica marcatori con 15 gol, mentre Coda (Cremonese) e Casiraghi (Sudtirol) restano fermi a 13 e Brunori (Palermo) raggiunge Tutino (Cosenza) a 12. Iemmello (Catanzaro), infine, agguanta Pedro Mendes (Ascoli) a quota 11, mentre raggiungono la doppia cifra a 10 reti Benedyczak (Parma) che raggiunge il suo compagno di squadra Man, Cutrone (Como) e Sibilli (Bari).

CLASSIFICA: Parma 59; Cremonese 53; Como 52; Venezia 51; Catanzaro 48; Palermo 46; Brescia 38; Modena e Cittadella 36; Sudtirol 35; Sampdoria (-2), Pisa e Bari 34; Reggiana e Cosenza 33; Ternana 29; Ascoli 28; Spezia 27; Salò 24; Lecco 21.

