Serie B, 27° giornata: il Parma sbatte sul Cosenza, ok Venezia, Como e Cremonese

Sono 27 i gol della 27° giornata del campionato di serie B, turno infrasettimanale, con ben 4 vittorie esterne ed il secondo pareggio consecutivo del Parma capo classifica che conserva, comunque un buon margine sugli inseguitori, tutti vincenti.

Seconda gara senza successi, dunque, per il Parma che non va oltre l’1-1 casalingo contro il Cosenza non giocando certo una delle sue migliori partite stagionali, ma conservando in ogni caso un buon margine sulle più dirette inseguitrici che vincono tutte. Il Venezia è secondo a -5 dopo il 2-0 al Cittadella, mentre la Cremonese è terza a -6 grazie al 2-1 di Marassi contro la Sampdoria ed il Como quarto a -7 col trionfo nel derby di Lecco, stravinto per 3-0 dagli uomini della coppia Roberts-Fabregas, a conferma della forza della squadra comasca.

Perde terreno, invece, il Palermo che viene sorprendentemente sconfitto in casa dalla Ternana ed avvicinato dal Catanzaro che vince 2-0 contro il Bari e condanna i pugliesi alla seconda sconfitta consecutiva. Ai margini della zona playoff il Modena pareggia 2-2 a Pisa ed aggancia il Cittadella, sconfitto ormai da oltre un mese consecutivamente, mentre il Brescia rimonta sull’1-1 l’Ascoli, stesso risultato della gara fra Reggiana e Sudtirol. In zona retrocessione, infine, il Salò vince lo scontro diretto di La Spezia e getta sempre più nel baratro i liguri, così come il Lecco ormai ultimo e parecchio staccato in classifica.

Nessuno scossone in vetta alla classifica dei marcatori dove Pohjanpalo (Venezia) resta leader con 14 reti, seguito a 13 da Coda (Cremonese) e Casiraghi (Sudtirol), e a 12 da Tutino (Cosenza). A quota 11, poi, salgono assieme Brunori (Palermo) e Pedro Mendes (Ascoli).

CLASSIFICA: Parma 56; Venezia 51; Cremonese 50; Como 49; Palermo 46; Catanzaro 45; Modena e Cittadella 36; Brescia 35; Bari e Cosenza 33; Reggiana e Sudtirol 32; Sampdoria (-2) e Pisa 31; Ternana 29; Ascoli 27; Spezia 26; Salò 24; Lecco 21.

di Marco Milan

