Formula 1, Bahrain: Verstappen riprende il dominio, Perez completa la doppietta Red Bull

Max Verstappen inizia il 2024 così come aveva terminato il 2023, ovvero vincendo e dominando. L’olandese della Red Bull si è preso tutto nella gara inaugurale dell’anno, pole position al sabato e vittoria in solitaria la domenica, a conferma che è lui il pilota favorito anche in questa stagione.

Ci si attendeva più battaglia in questo 2024 di Formula 1, invece Max Verstappen ha ripreso il filo conduttore che lo lega dall’ultima gara del 2021 ad oggi. Il pilota olandese, alla guida di una super Red Bull, ha dominato sia le qualifiche del sabato (pole position numero 33) che la gara della domenica, partendo alla grande e filando via da solo a prendersi una vittoria (la 55° della carriera) tanto facile quanto demoralizzante per il resto del gruppo, probabilmente costretto a vedere di nuovo una Red Bull più forte di tutti, anche perché pure Sergio Perez fa il suo arrivando secondo e completando la doppietta per la scuderia austriaca, probabilmente molto più avanti di quanto si credesse dopo i test.

Sul podio finisce la Ferrari forse meno attesa, ovvero quella di Carlos Sainz, già certo dell’addio a fine anno per far posto a Lewis Hamilton, molto più in palla di un Leclerc veloce in qualifica ma in costante difficoltà in gara dove ha chiuso solamente quarto dopo un sorpasso ad un comunque buon Russell nel finale. Peggio è andata ad Hamilton, sesto fra le due McLaren di Norris e Piastri, mentre in ombra sono apparse le Aston Martin di Alonso e Stroll che chiudono al nono e al decimo posto. Poco incoraggianti, infine, le prestazioni della nuova Sauber, della Racing Bulls (ex AlphaTauri) e, soprattutto, della Alpine che in prova ha occupato l’ultima fila dello schieramento e in gara ha fatto appena un passo in avanti, dando l’impressione di essere la più indietro di tutte.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Perez (Red Bull); 3. Sainz (Ferrari); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Russell (Mercedes); 6. Norris (McLaren); 7. Hamilton (Mercedes); 8. Piastri (McLaren); 9. Alonso (Aston Martin); 10. Stroll (Aston Martin).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 26; 2. Perez 18; 3. Sainz 15.

di Marco Milan

