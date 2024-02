Serie B, 22° giornata: il Parma crolla a Modena, Cremonese e Venezia si avvicinano, Como ko

0 0

Che a fine campionato sarà promozione o meno, il derby contro il Modena si rivela più che ostico per il Parma capo classifica della serie B, travolto per 3-0 al Braglia dopo aver perso anche la sfida di andata al Tardini. Un risultato che, oltretutto, permette a Cremonese e Venezia di avvicinare la vetta.

Modena indigesto, dunque, per il Parma capolista, crollato sul campo degli uomini di Bianco che vincono per 3-0 e si rilanciano in ottica playoff. Esultano, così, anche Cremonese e Venezia che battono Brescia e Ternana di misura e si avvicinano a braccetto al Parma, ora distante “appena” 4 punti. Chi, viceversa, scende è il Como, sconfitto per 2-0 al Sinigaglia dal redivivo Ascoli che firma l’impresa di giornata e si allontana dai bassifondi della graduatoria. In zona playoff, pari nello scontro diretto fra Catanzaro e Palermo, mentre il Cittadella festeggia nel peggiore dei modi l’anniversario per i 50 anni dalla fondazione del club perdendo in rimonta al Tombolato contro la Sampdoria.

Chi, invece, non riesce proprio ad ingranare è il Bari, sconfitto per 2-0 in casa dalla Reggiana che si allontana dai bassifondi della classifica come il Cosenza, vittorioso a Bolzano contro il Sudtirol. In coda, infine, colpo grosso dello Spezia che espugna Pisa per 3-2 e vittoria nel confronto diretto del Salò 5-1 contro il Lecco (panchina di Bonazzoli a rischio, Dionigi e Bisoli sullo sfondo); proprio queste due squadre, assieme allo Spezia, occupano l’ultimo posto con 20 punti.

Assente per squalifica, Casiraghi (Sudtirol) resta il capocannoniere del campionato con 12 gol, alle sue spalle Coda (Cremonese) è agganciato a quota 10 da Pedro Mendes (Ascoli), mentre Cutrone (Como) e Man (Parma) occupano la terza piazza con 9 marcature ciascuno, davanti a Brunori (Palermo), Pohjanpalo (Venezia) e Tutino (Cosenza), tutti fermi a 8.

CLASSIFICA: Parma 45; Cremonese e Venezia 41; Como 39; Palermo e Cittadella 36; Catanzaro 34; Modena 31; Brescia 29; Reggiana 28; Bari e Cosenza 27; Sampdoria (-2) e Pisa 26; Sudtirol 24; Ascoli 22; Ternana 21; Lecco, Salò e Spezia 20.

di Marco Milan

