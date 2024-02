Serie B, 23° giornata: il Parma piega il Venezia al 99′ e vola verso la serie A

0 0

Read Time 1 Minute, 56 Second

Quando forse nessuno ci credeva più, il Parma trova con Camara il gol che al minuto 99 batte il Venezia nello scontro diretto fra prima e seconda della serie B e vola sempre più spedito verso il ritorno in serie A dopo tre anni fra i cadetti.

Parma-Venezia era ovviamente la gara più attesa della giornata con la squadra di Pecchia prima a +4 e quella del grande ex Paolo Vanoli a tentare lo sgambetto. Gol di Mihaila e Pohjanpalo nel primo tempo, poi la partita scorre piacevolmente con azioni da ambo le parti fino alla bordata dal limite di Camara al 99′ che fa volare il Parma, ormai in volo verso la promozione. Doppia beffa per il Venezia che, oltre alla sfida, perde anche il secondo posto e si ritrova addirittura quarto, scavalcato sia dalla Cremonese (vittoriosa 1-0 nel derby lombardo a Lecco), sia dal Como che espugna Terni grazie al neo arrivato Strefezza, il colpo da 90 del calciomercato invernale della serie B.

In zona playoff avanza il Palermo che travolge 3-0 un Bari sempre più in crisi e che vede la panchina di Marino ormai terribilmente in pericolo, avanza il Brescia che vince 2-0 lo scontro diretto col Cittadella, mentre rallenta il Catanzaro che viene bloccato sull’1-1 a La Spezia. Nulla di fatto anche per la Sampdoria, rimontata a Marassi dal Modena da 2-0 a 2-2, così come clamoroso è il pari fra Reggiana e Salò con gli ospiti ridotti in 9 e capaci di pareggiare all’ultimo secondo. Punto importante, sempre in zona Cesarini, per il Pisa a Cosenza, mentre il confronto salvezza fra Ascoli e Sudtirol lo vincono gli altoatesini 2-1, successo che permette alla squadra di Valente di allontanare i bassifondi della classifica.

Classifica marcatori: resta a bocca asciutta il capocannoniere Casiraghi (Sudtirol) fermo a 12 reti ed avvicinato da Coda (Cremonese) che sale a 11. Terza posizione per Pedro Mendes (Ascoli), rimasto a quota 10, una in più di Man (Parma), Cutrone (Como), Pohjanpalo (Venezia) e Tutino (Cosenza), tutti con 9 marcature ciascuno.

CLASSIFICA: Parma 48; Cremonese 44; Como 42; Venezia 41; Palermo 39; Cittadella 36; Catanzaro 35; Brescia e Modena 32; Reggiana 29; Cosenza 28; Sampdoria (-2), Pisa, Bari e Sudtirol 27; Ascoli 22; Ternana, Salò e Spezia 21; Lecco 20.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com