Serie B, 21° giornata: Parma travolgente a Marassi, si fermano Como e Venezia

Dopo un paio di gare stentate, il Parma riprende la sua corsa verso la serie A sbancando lo stadio Luigi Ferraris di Genova con un 3-0 che abbatte la Sampdoria e che rilancia i gialloblu al comando della classifica approfittando pure dello stop del Venezia e del pareggio del Como.

Parma quasi perfetto in casa della Sampdoria, piegata con tre reti ed ancora nella parte destra della classifica. La formazione di Pecchia si porta a +6 sul secondo posto, occupato dal Como che a Reggio Emilia non va oltre il 2-2, e a +7 dal terzo che è della Cremonese (vittoriosa 1-0 a La Spezia) e del Venezia, sconfitto per 4-2 a Cosenza. Risale la china il Palermo che supera 4-2 il Modena, mentre scendono il Catanzaro che perde in casa del Salò e il Cittadella, battuto a Terni.

Torna alla vittoria il Pisa, corsaro a Lecco, pareggia il Brescia (1-1 col Sudtirol) che nelle ultime 6 giornate ha perso soltanto con la capolista Parma. In coda, colpi del Cosenza, della Ternana e del Salò che aggancia lo Spezia e lo risucchia all’ultimo posto, mentre l’Ascoli rimonta il Bari da 0-2 a 2-2 e conquista un pareggio che muove la classifica e fa tanto morale.

Resta a secco il capocannoniere del campionato Casiraghi (Sudtirol), fermo a 12 reti ed avvicinato a Coda (Cremonese) che sale a 10. Avanzano anche Pedro Mendes (Ascoli), Cutrone (Como) e Man (Parma) a quota 9, mentre Tutino (Cosenza), grazie alla tripletta rifilata al Venezia, aggancia Brunori (Palermo) e Pohjanpalo (Venezia) ad 8 marcature.

CLASSIFICA: Parma 45; Como 39; Cremonese e Venezia 38; Cittadella 36; Palermo 35; Catanzaro 33; Brescia 29; Modena 28; Bari 27; Pisa 26; Reggiana 25; Cosenza e Sudtirol 24; Sampdoria (-2) 23; Ternana 21; Lecco 20; Ascoli 19; Salò e Spezia 17.

di Marco Milan

