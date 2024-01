Serie B, 20° giornata: il Parma frena con l’Ascoli, Como e Venezia si avvicinano

0 0

La serie B ricomincia dopo la sosta di Natale e Capodanno, ripartendo con la prima giornata del girone di ritorno che fa registrare la frenata del Parma capo classifica, bloccato in casa sul pari dal coriaceo Ascoli, risultato che permette a Como e Venezia di avvicinarsi al primo posto della graduatoria.

Dopo un girone d’andata sontuoso, insomma, il Parma capolista della serie B riparte col freno a mano tirato: solo 1-1 al Tardini, infatti, contro il pericolante Ascoli che va pure in vantaggio e viene rimontato nel finale. I gialloblu di Pecchia, così, si vedono rosicchiare due punti dalla coppia Como-Venezia, entrambe vittoriose; i lariani strapazzano 4-0 lo Spezia, i lagunari seppelliscono 5-3 la Sampdoria. Avanzano pure Cittadella, Cremonese e Catanzaro: per i veneti successo 2-0 contro il Palermo, i lombardi piegano di misura il Cosenza, i calabresi vincono 5-3 contro il Lecco; curioso come due partite della stessa giornata siano terminate con l’inusuale punteggio di 5-3.

Piomba in zona playoff il Brescia che sbanca Modena ed aggancia in ottava posizione proprio gli emiliani, avvicinati pure dal Bari che batte per 3-1 la Ternana. Pari frizzante, 2-2, fra Pisa e Reggiana, mentre in coda successo importantissimo del Sudtirol contro il fanalino di coda Salò che permette agli altoatesini di uscire dalla zona playout. Resta ultimo proprio il Salò, penultimo posto per lo Spezia, ad oggi disputerebbero i playout l’Ascoli ed il Lecco, anche se la classifica in basso resta molto corta ed incerta. Prossimo turno con la romantica sfida dal sapore di serie A anni ’90 fra la Sampdoria ed il Parma.

Continua a segnare il capocannoniere del campionato Casiraghi (Sudtirol) che sale a 12 reti e stacca un po’ la concorrenza. Coda (Cremonese), infatti, resta a 9, Pohjanpalo (Venezia), grazie alla tripletta rifilata alla Sampdoria, aggancia a quota 8 Man (Parma) e Cutrone (Como).

CLASSIFICA: Parma 42; Como e Venezia 38; Cittadella 36; Cremonese 35; Catanzaro 33; Palermo 32; Brescia e Modena 28; Bari 26; Reggiana 24; Sampdoria (-2), Pisa e Sudtirol 23; Cosenza 21; Lecco 20; Ascoli e Ternana 18; Spezia 17; Salò 14.

di Marco Milan

