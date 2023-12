Serie B, 15° giornata: Parma e Venezia fanno il vuoto, colpo del Catanzaro a Palermo

0 0

La giornata numero 15 del campionato di serie B fa registrare la fuga di Parma e Venezia che vincono le loro rispettive partite ed approfittano del generale rallentamento delle inseguitrici per scappare sempre di più in classifica e sognare il ritorno in serie A.

Certe annate, si sa, nascono bene e proseguono meglio: sembra il caso del Parma che a La Spezia vince all’ultimo secondo di partita su autogol legittimando sempre più il suo primato a braccetto col Venezia che supera di prepotenza in casa per 3-1 l’Ascoli. Le due prime della classe hanno ora 5 lunghezze di vantaggio sul terzo posto, occupato dal Como, vittorioso a Bolzano, mentre in quarta posizione c’è il Catanzaro che sbanca Palermo nell’anticipo del venerdì, resta in scia delle prime ed acuisce la crisi dei siciliani e del tecnico Corini, fortemente a rischio esonero.

Rallenta la Cremonese che a Pisa non va oltre lo 0-0 e viene agganciata dal Modena che vince 2-1 il derby contro la Reggiana, mentre avanza in zona playoff il Cittadella, corsaro sul campo del Salò sempre più ultimo. Dopo tre vittorie consecutive, invece, la Sampdoria cade fragorosamente a Brescia, così come se la passa male pure il Bari che perde a Lecco e prosegue il suo trend negativo da quando c’è Marino in panchina. In coda, colpaccio della Ternana a Cosenza che consente agli umbri di scavalcare lo Spezia, ora penultimo davanti al Salò che rimane fanalino di coda e con un solo successo all’attivo finora.

Si muove poco o nulla ai vertici della classifica dei marcatori: Coda (Cremonese) rimane in vetta con 9 gol, seguito a 8 da Casiraghi (Sudtirol) e a 7 da Benedyczak (Parma). Restano a quota 6 Man (Parma) e Pedro Mendes (Ascoli), mentre Biasci (Catanzaro) raggiunge a 5 il compagno di squadra Vandeputte, Cutrone (Como), Valoti (Pisa) Borini (Sampdoria) e Pierini (Venezia).

CLASSIFICA: Parma e Venezia 33; Como 28; Catanzaro 27; Cremonese e Modena 26; Cittadella 25; Palermo 24; Cosenza 19; Pisa, Bari e Brescia 18; Sudtirol 17; Sampdoria (-2), Reggiana e Lecco 16; Ascoli 13; Ternana 11; Spezia 10; Salò 7.

