Serie B, 10° giornata: Parma e Catanzaro volano in attesa del Palermo

In attesa del posticipo fra Palermo e Spezia che potrebbe riportare i siciliani al secondo posto della classifica ad un sol punto dalla vetta, sono Parma e Catanzaro le protagoniste della decima giornata del campionato di serie B che, al momento, vede proprio emiliani e calabresi davanti a tutti.

Il Parma è sempre la capolista del torneo: 23 punti, 7 vittorie, 2 pareggi ed appena una sconfitta per la squadra di Pecchia che nell’anticipo di venerdì sera piega per 2-1 al Tardini il Como e mantiene la testa della graduatoria con due lunghezze di vantaggio sul Catanzaro che continua a stupire positivamente liberandosi agevolmente (3-0) del Salò. Perde, invece, il Venezia che regala alla Reggiana la prima vittoria casalinga della stagione, così come la Sampdoria che prova a gettarsi alle spalle la crisi superando per 2-0 il Cosenza grazie alla doppietta di Borini. In zona playoff anche Sudtirol e Modena: gli altoatesini firmano l’impresa di giornata sbancando Cremona, i gialloblu impongono l’1-1 al Bari che presentava per la prima volta Pasquale Marino in panchina dopo l’esonero di Mignani.

L’unica squadra imbattuta della serie B è il Brescia che vince a Terni, ha ancora 3 partite da recuperare ed è potenzialmente al secondo posto; e partite da recuperare ne ha pure il Lecco (esordio di Emiliano Bonazzoli in panchina) che, però, continua a collezionare sconfitte: i blucelesti cadono in casa anche con l’Ascoli al termine di una gara piena di errori, compreso un rigore fallito da Di Stefano che ha toccato la palla prima di calciare annullando così la trasformazione dal dischetto. Quando gira male, evidentemente, è destino. Vittoria casalinga, infine, per il Pisa che ritrova il successo contro il Cittadella.

Resta invariata la vetta della classifica marcatori con Coda (Cremonese) capocannoniere con 7 reti e la coppia Benedyczak (Parma)-Casiraghi (Sudtirol) a seguire con 6. Pedro Mendes (Ascoli) segue a 5 e viene avvicinato da Vandeputte (Catanzaro), autore di una doppietta e salito a quota 4.

CLASSIFICA: Parma 23; Catanzaro 21; Palermo** 19; Venezia 18; Como* e Cosenza 14; Cremonese, Brescia***, Modena*, Cittadella e Sudtirol* 13; Ascoli e Pisa* 12; Bari e Reggiana 11; Sampdoria (-2) 7; Ternana e Spezia** 6; Salò 5; Lecco*** 1. *una partita in meno. **due partite in meno. ***tre partite in meno.

