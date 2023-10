Serie B, 11° giornata: Parma in fuga, dietro resiste solo il Venezia

0 0

27 reti, un solo pareggio e ben 5 vittorie esterne nell’11° giornata del campionato di serie B, sempre più dominato dal Parma che sembra l’autentica squadra da battere, nonostante a fine ottobre sia ancora complicato fare previsioni e tirare somme.

Il Parma, però, una bella botta al torneo la sta dando: ad Ascoli, infatti, gli emiliani hanno vinto con carattere e mentalità, conquistando l’ottavo successo su 11 partite e portandosi a +5 sul secondo posto e a +6 sul terzo. Alle spalle della capolista rimane il Venezia che batte in rimonta il Pisa ed aggancia in seconda posizione il Catanzaro, battuto a Como, così come sconfitto è pure il Palermo che perde in casa contro il Lecco che acciuffa la seconda vittoria di fila dopo aver espugnato Pisa nel recupero giocato martedì scorso (due ko fila per i toscani di Aquilani).

Risalgono in zona playoff anche il Sudtirol che batte 3-1 una Sampdoria che non riesce a trovare continuità e rimane nei bassifondi della classifica, il Modena (2-0 alla Ternana) e la Cremonese che vince in extremis a Cittadella grazie al primo centro stagionale di Franco Vazquez. Vittorie in trasfera anche per Bari e Reggiana: i pugliesi si impongono per 2-1 a Brescia ed infliggono ai lombardi il primo stop del campionato, gli emiliani travolgono 3-0 in trasferta il Salò che faceva debuttare in panchina il nuovo allenatore Zaffaroni in sostituzione dell’esonerato Vecchi. Lo 0-0 tra Spezia e Cosenza, infine, è l’unico pareggio di giornata, lascia i liguri in cattive acque e mantiene i calabresi nella parte sinistra della graduatoria.

Grazie al rigore realizzato contro la Sampdoria, Casiraghi (Sudtirol) aggancia Coda (Cremonese) in testa alla classifica dei marcatori con 7 gol, in seconda posizione Benedyczak (Parma) a 6, quindi Man (Parma) e Pedro Mendes (Ascoli) a quota 5.

CLASSIFICA: Parma 26; Venezia e Catanzaro 21; Palermo* 20; Modena 19; Como* 17; Cremonese e Sudtirol* 16; Cosenza 15; Reggiana e Bari 14; Brescia** e Cittadella 13; Ascoli e Pisa 12; Spezia* 8; Sampdoria (-2) e Lecco** 7; Ternana 6; Salò 5. *una partita in meno. **due partite in meno.

di Marco Milan

