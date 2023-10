Serie B, 8° giornata: il Parma sbanca anche Cremona, la Sampdoria cola a picco

0 0

29 reti, 5 successi esterni e due pareggi nell’ottava giornata del campionato di serie B che fa registrare la vittoria della capolista Parma in casa della Cremonese, un altro successo del Palermo e l’ennesima sconfitta di una Sampdoria in crisi totale ed ora penultima in classifica.

Combattuta e tesa la sfida fra Cremonese e Parma, vinta per 2-1 dai ducali che mantengono la testa della classifica con 20 punti, 4 in più del Palermo che proprio in extremis supera il Sudtirol. Terzo posto per la coppia Catanzaro-Venezia: i calabresi sbancano Marassi infliggendo alla Sampdoria la quarta sconfitta su 4 gare giocate in casa, risultati che inchiodano i blucerchiati al penultimo posto della classifica con l’unico successo ottenuto alla prima giornata; la panchina di Pirlo è a fortissimo rischio, i nomi di Filippo Inzaghi e Liverani i più accreditati per la successione dell’ex tecnico della Juventus.

Il Venezia, invece, vince 3-1 in rimonta a Modena e condannano gli emiliani al primo ko stagionale. Pari positivo per il Como a Bari (i pugliesi hanno pareggiato 6 gare su 8), mentre il Cittadella firma l’impresa di giornata rimontando il Lecco da 0-1 a 2-1 segnando due gol a ridosso del 90′ e lasciando i lombardi all’ultimo posto. Riscossa dello Spezia che vince in casa del Salò e conquista la prima vittoria del suo torneo, così come la Ternana che batte per 3-0 la Reggiana. Pari fra Brescia ed Ascoli (lombardi ancora imbattuti), infine il Cosenza vince 2-1 a Pisa e si piazza in zona playoff.

E’ ancora Casiraghi (Sudtirol) il capocannoniere del campionato con 6 reti, seguito da Coda (Cremonese), Mendes (Ascoli) e Benedyczak (Parma) a 5 e dal gruppone a quota 3 del quale fanno parte, tra gli altri, Strizzolo (Modena), Pohjanpalo (Venezia) e Brunori (Palermo).

CLASSIFICA: Parma 20; Palermo* 16; Venezia e Catanzaro 15; Como* 13; Modena* e Cittadella 12; Cosenza 11; Cremonese e Sudtirol* 10; Bari e Brescia** 9; Pisa* e Ascoli 8; Reggiana 7; Ternana e Spezia* 5; Salò 4; Sampdoria (-2) 3; Lecco** 1. *una partita in meno. **3 partite in meno.

di Marco Milan

