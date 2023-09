Serie B, 7° giornata: il Parma scappa, volano Como e Palermo, Samp ancora ko

0 0

Read Time 1 Minute, 44 Second

Nel turno infrasettimanale del campionato di serie B, valevole per la settima giornata, il Parma tenta la prima mini fuga del torneo, battendo il Bari e portandosi a +4 sulle inseguitrici Como e Palermo. Cade di nuovo, invece, la Sampdoria di Pirlo, ora davvero a rischio.

Bella e combattuta la sfida fra Parma e Bari, non a caso due delle favorite per la promozione. Alla fine la spuntano i padroni di casa per 2-1, risultato che consente ai gialloblu di consolidare il primato in classifica e portarsi a +4 sul Palermo, vittorioso 3-1 a Venezia grazie alla tripletta di Brunori, e sul Como che supera 1-0 la Sampdoria mettendo seriamente in pericolo la posizione in panchina di Andrea Pirlo (sullo sfondo potrebbe esserci la figura di Filippo Inzaghi), poiché i doriani, anche al netto dei 2 punti di penalizzazione, sono in piena crisi di risultati e di identità.

Avanza anche la Cremonese che espugna Cosenza regalando la prima vittoria a Stroppa da quando è alla guida dei grigiorossi, mentre pareggiano sia il Modena (0-0 a Bolzano), sia il Catanzaro (1-1 col Cittadella), sia il Pisa (0-0 in casa della Reggiana), così come pari termina il confronto tra Spezia e Brescia, risultato che non risolve i problemi dei liguri e lascia i lombardi ancora imbattuti e con la porta inviolata da quando hanno incominciato a giocare. L’Ascoli batte 2-0 la Ternana grazie alla doppietta di Pedro Mendes, infine a Lecco arriva il primo storico successo in serie B del Salò che lascia proprio ai blucelesti l’ultimo posto della classifica.

Casiraghi (Sudtirol) resta capocannoniere del campionato con 6 reti, ma si avvicinano Coda (Cremonese) e Pedro Mendes (Ascoli), salito a 5, così come avanza pure Benedyczak (Parma) che si porta a quota 4.

CLASSIFICA: Parma 17; Como* e Palermo* 13; Venezia, Modena* e Catanzaro 12; Cremonese e Sudtirol* 10; Cittadella 9; Pisa*, Bari, Brescia*** e Cosenza 8; Ascoli e Reggiana 7; Salò 4; Sampdoria (-2) 3; Ternana e Spezia* 2; Lecco*** 1. *una partita in meno. ***tre partite in meno.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com