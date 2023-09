Serie B, 3° giornata: il Parma passa anche a Pisa e resta primo, Catanzaro e Venezia seconde

0 0

22 reti, un solo pareggio e ben 5 successi esterni nella terza giornata del campionato di serie B che vede sempre il Parma al comando dopo la vittoria degli uomini di Pecchia a Pisa, la terza in altrettante gare per la squadra emiliana.

Bella partita all’Arena Garibaldi fra Pisa e Parma, vinta dai gialloblu per 2-1 in pieno recupero, risultato che consente loro di rimanere soli in testa alla classifica e a punteggio pieno. Al secondo posto c’è la strana coppia Catanzaro-Venezia: i calabresi vincono la seconda gara di fila travolgendo per 3-0 lo Spezia, mentre i lagunari espugnano il campo della Sampdoria condannando i blucerchiati ad un’altra sconfitta. A punteggio pieno ma con una partita in meno c’è il Modena che dopo aver saltato la prima partita ha battuto l’Ascoli e poi vinto 2-1 in rimonta a Cosenza.

Gli emiliani hanno un punto in più del Bari, bloccato sul pari casalingo dal Cittadella che ha gli stessi punti della Cremonese, vittoriosa a Terni grazie al primo centro in campionato del super bomber Coda, del Cosenza, del Sudtirol (che dovrà recuperare la partita col Brescia) e del Palermo, corsaro a Reggio Emilia. Primi punti per l’Ascoli che travolge al Del Duca il Salò lasciandolo all’ultimo posto assieme a Lecco e Brescia, ufficialmente ammesse alla serie B e dunque pronte a recuperare le prime tre partite saltate e dare una conformazione più regolare al campionato. A proposito dei rinvii, non ha giocato neanche il Como, opposto da calendario al Lecco nel sentitissimo derby del Lario.

Resta capocannoniere del torneo Pierini (Venezia) con 3 reti, seguito a 2 da Biasci (Catanzaro), Moro (Spezia), Tutino (Cosenza), Strizzolo (Modena), Mendes (Ascoli), Benedyczak e Bernabé (Parma), Casiraghi e Odogwu (Sudtirolo).

CLASSIFICA: Parma 9; Catanzaro e Venezia 7; Modena* 6; Bari 5; Cremonese, Cosenza, Cittadella, Sudtirol* e Palermo* 4; Ascoli e Pisa* 3; Sampdoria (-2), Reggiana, Como* e Spezia* 1; Brescia***, Lecco***, Ternana e Salò 0. *una partita in meno. ***3 partite in meno.

di Marco Milan

