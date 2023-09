Musica e solidarietà. Successo per la seconda edizione di Vivo per lei

0 0

L’evento a Bisceglie promosso da Mediapolitika per raccogliere fondi per l’ANT e ricordare la professoressa Luisa Rana

Un concerto a più voci all’insegna della solidarietà in ricordo di una docente che ha dedicato la sua vita alla musica e al prossimo. Questo il senso della seconda edizione di VIVO PER LEI, che si è svolto il 28 agosto a Bisceglie (BT) promosso dall’associazione culturale Mediapolitika in memoria della professoressa Luisa Rana e a favore dell’Associazione nazionale tumori del territorio.

Nel cuore di un tipico centro storico pugliese, in piazza Tre Santi, sono accorse centinaia di persone per ascoltare le esibizioni di diverse realtà musicali composte da colleghi, alunni, amici e familiari accomunati dal ricordo per la docente prematuramente scomparsa nel 2021.

“È stata una bellissima serata di musica e solidarietà che ci ha permesso di ricordare una persona che ha dato tantissimo alla città di Bisceglie – ha affermato il presidente di Mediapolitika, Vincenzo Arena, il quale ha anche sottolineato: “L’associazione ha accolto l’intenzione di familiari e colleghi di ricordare la professoressa Rana già nel 2022 con l’intento di lanciare anche un messaggio di prevenzione e di speranza. Con il suo sorriso e la sua forza Luisa ha rappresentato un emblema e ci ha lasciato una bellissima eredità musicale”.

La serata, condotta dal giornalista Mino dell’Orco, ha visto la partecipazione di un ricco il parterre: la Brass Il Cenacolo, composta da giovani e giovanissimi provenienti dalla classe di tromba del corso ad indirizzo musicale della Scuola media “R. Monterisi”, diretti dal Maestro Salvatore Barile: un energia, talento e professionalità; il dottor Mauro Dell’Olio, psichiatra e pianista unito da amicizia e sinergia musicale con la prof. Rana, che ha fatto volare il pubblico sui tasti bianchi e neri; il tenore e attore Carlo Monopoli, che dal suo ricco repertorio musicale e teatrale ha regalato un toccante medley di serenate “marinare”, calando il pubblico nelle atmosfere partenopee; il quartetto d’archi Note di Puglia, composto da giovanissime e talentose musiciste coordinate dal Maestro Benedetto Grillo; il pianista Maestro Nico Arcieri che ha suonato per Papi e celebri artisti, conservando con umiltà gli insegnamenti della sua prof: anche da piccoli si possono fare grandi cose! Al pubblico ha fatto ascoltare due sue composizioni; il coro dell’associazione ANTEAS Bisceglie, fondato dalla prof. Rana per portare gioia tra gli anziani, col motto “non canto perché sono felice ma sono felice perché canto”; il trio familiare composto dai fratelli Mimmo e Franco Rana e dal figlio Marcello, che ha regalato l’inedito “Un pianoforte nel cuore”; il coro polifonico New Chorus, composto da quaranta uomini e donne uniti dalla passione per il bel canto, una corale che non si smetterebbe mai di ascoltare, accompagnata al pianoforte dal Maestro Emanuele Petruzzella e diretta dal Maestro Marzia Pedone.

“Luisa ha reso la musica fruibile a tutti: dai più piccoli agli anziani. Attraverso l’insegnamento a scuola e poi con le attività di volontariato e associative ha trasmesso la bellezza di fare musica insieme come fonte di vita, per dare gioia”. Così ha commentato il Maestro Pedone che ha curato la direzione artistica dell’evento.

La generosità dei presenti, quasi quattrocento tra il pubblico e settanta tra musicisti e cantori, ha permesso di raccogliere fondi per sostenere le attività di assistenza domiciliare che l’ANT compie a favore dei malati. Un numero, quest’ultimo, in aumento come ha ricordato la presidente della sezione biscegliese, Maria Franca Salerno. Per questo ogni piccola donazione è fondamentale.

L’evento è stato patrocinato e sostenuto dal Comune di Bisceglie. Presenti il primo cittadino, Angelantonio Angarano, il vicepresidente del consiglio comunale, Giuseppe Torchetti, e gli assessori Tonio Belsito e Onofrio Musco.

“La bellezza di questa iniziativa – ha affermato il sindaco – è il connubio tra solidarietà e ricordo di una persona che ha lasciato un segno nel cuore non soltanto dei suoi alunni, ma di chiunque l’abbia conosciuta grazie alla sua disponibilità, anche in iniziative di volontariato, e di sincera passione per la musica”.

La serata ha visto la partecipazione di soci e rappresentanti di alcune associazioni del territorio. Tra le altre, si menzionano: il Lions Club di Bari “San Nicola”, presieduto da Sante Attolini, marito della professoressa Rana; il Lions Club Bisceglie, presieduto da Alfonso Amorese; il Past Governatore Distretto Lions 108 Ab Puglia Roberto Mastromattei; Roma Intangibile, presieduta da Pasquale D’Addato; l’Unesco sezione di Bisceglie, con la presidente Pina Catino; il Rotary Club di Bisceglie, presieduto da Francesco Dente.

L’appuntamento si rinnoverà il prossimo anno, sempre all’insegna della musica e della solidarietà.

Foto a cura di Nino Somma

Foto a cura di Nino Somma

